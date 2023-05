Kyana stippelt unieke wandelroute uit

In het kader van haar studies toerisme en recreatiemanagement werkte Kyana Debels een wandeltocht door Deerlijk uit. In de bijna 10 km lange trip ‘Heerlijk wandelen in Deerlijk’ worden diverse unieke hotspots aangedaan.

Kyana Debels uit de Olmenlaan is eerstejaarsstudente toerisme en recreatiemanagement aan Hogeschool VIVES in Brugge. “Dit jaar ligt de focus vooral op het binnenland. In het tweede en derde jaar komt het buitenland aan bod”, verduidelijkt Kyana. “Als eindopdracht moesten wij een wandeltocht in eigen gemeente uitwerken. Best pittig. Ik ben er toch enkele maanden mee zoet geweest: een gevarieerd parcours uitstippelen, bezoeken brengen aan een tiental zogenaamde hotspots, informatie verzamelen, de volledige uitwerking, flyers maken, noem maar op.”

“Ik ben uiteindelijk gekomen tot een best stevige wandeltocht van een kleine 10 kilometer. Als dat te lastig of te ver is, kan je de tocht inkorten door enkele binnenwegen te nemen. Helaas mis je dan wel enkele mooie stukken natuur waarlangs de tocht normaal loopt. De wandeling start en eindigt aan mijn ouderlijke thuis in de Olmenlaan 2. Tijdens de trip worden 10 uitgelichte locaties aangedaan waar men iets kan eten, drinken, bezoeken of shoppen.”

Wedstrijd

“In volgorde van de trip zijn dat achtereenvolgens cadeaushop en hebbedingetjeszaak Troje, café Oud Gemeentehuis, Chocolaterie Hannes Dheedene, Museum René De Clercq, natuurdomein Wijmelbroek, streekproductenwinkel Jardin de Nana, B&B La Maison des Papillons, hamburgerzaak Burgerlijk, het Neunkirchenplein en het Sportcentrum. De route is heel gedetailleerd uitgeschreven en bevat ook enkele weetjes en de nodige geschiedenis en achtergrondinformatie over de hotspots. Via het Instagramaccount ‘heerlijkwandelenindeerlijk’ vind je behalve de routebeschrijving ook de link naar Strava.”

“Er is ook een wedstrijd gekoppeld aan de wandeltocht. Wie een foto post op Instagram of Facebook, komt in aanmerking om een mooie prijs te winnen: van een waardebon en authentieke bowlingkegel van Sportcentrum Deerlijk en een artisanale verrassing van Jardin de Nana tot een goodiebag vol lekkers van Chocolaterie Hannes Dheedene en een enig exemplaar van een houten kunstwerk met aan de ene zijde de outlines van de wandeltocht en aan de andere zijde de namen van de 10 stops. Nu enkel nog hopen dat het snel mooi(er) wandelweer wordt”, besluit Kyana. (DRD)