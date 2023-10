KWB reikt prijzen uit voor zomerzoektocht

Een hele zomer lang zorgde de Ardooise KWB voor zoektochtplezier en daar hoorde een aantrekkelijke prijzentafel bij. Het bestuur mocht de prijzen uitreiken aan de beste snuffelaars die de zoektocht tot een goed einde brachten. Er waren 82 deelnemers en 33 onder hen reden een foutloze zoektocht, waardoor een schiftingsvraag nodig was. David Coppens nam de hoofdprijs mee naar huis in Ruddervoorde. De familie Lievens-Spillebeen uit Ardooie werd tweede. Carlos Verstraete uit Roeselare is de nummer drie. (foto JM)