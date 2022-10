KWB-Femma Griezeltocht in Noord-Wevelgem

De griezelwandeltocht die Femma uitstippelde in samenwerking met KWB neemt je dit keer mee langs het noorden van Wevelgem. Warre Borgmans is de verteller van dienst. Het thema is nepnieuws, de verhalen doen je twijfelen: wie liegt en wie spreekt de waarheid, wat is er nu echt gebeurd?

De winterse KWB-Femma griezeltocht is een wandeltocht van vijf kilometer met als rode draad een griezelverhaal. “Dit jaar starten we aan Vanbutseles molen, Vinkestraat 9, net voor de brug naar Gullegem”, zegt Els Bernaerts. “Op het eerste bord staat de QR-code die je de weg zal wijzen en het eerste stuk is van het griezelverhaal. Het vervolg kan je horen als je de andere zes borden die verspreid staan over de wandeling vindt. Je hebt dus wel een smartphone nodig om de QR-code te kunnen scannen. Ideaal dus voor het hele gezin!”

Nepnieuws

Er zijn twee verhalen, dat voor de plus-tienjarigen is iets griezeliger dan dat voor de jongsten. Je kan gratis deelnemen van zaterdag 29 oktober tot zondag 6 november. “Dit jaar is het thema ‘nepnieuws’, de wandelaars gaan op zoek naar de waarheid”, legt Eric Vanhauwaert uit. “Het wordt uitzoeken wie liegt en wie de waarheid spreekt? En wat is er echt gebeurd? De tocht is niet alleen een leuke halloweenactiviteit, tegelijk kaarten we een belangrijk maatschappelijk thema aan en tonen we hoe je er in het gezin een dialoog over opent.”

“Onderweg zullen de spookjes je ook op de juiste weg helpen”, zegt Martine Deboosere. “De allerkleinsten die nog niet kunnen lezen, kunnen zo ook actief meewandelen. We nodigen de kinderen uit om vooraf een spookje te knutselen, die knutselwerkjes moeten wel voor 27 oktober afgeleverd worden bij mij thuis, Felix Vervennestraat 12. De spookjes zullen te bewonderen zijn op de tocht, en voor de creatieve kunstenaars zit er misschien wel een leuke prijs in!” (SLW)

Info: stragier.deboosere@skynet.be, ebernaerts@telenet.be.