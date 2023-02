KWB Content pakt uit met kaarting en spelletjesavond

Op vrijdag 24 februari vanaf 19 uur in zaal Club de B (’s Gravenwinkelstraat) organiseert KWB Content een kaart- en spelletjesavond, waarop iedereen zonder onderscheid welkom is. Vooraf inschrijven, is onnodig. Kom gewoon langs.

De aanwezigen kunnen er manillen met als inzet een koekenbroodje. De inleg voor de kaarting bedraagt 2 euro. De deelnamekaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar via www.torhoutcontent.be. De winnaars ontvangen een bon waarmee ze hun koekenbroodje tot en met 1 april kunnen bestellen bij bakkerij Stefaan (Zwevezele- of Oostendestraat) of bakkerij Peter Poiz (Oostendestraat).

Het is ook mogelijk om met het hele gezin gezelschapspelletjes te komen spelen. Er zijn zowel spellen voor volwassenen als voor kinderen beschikbaar. De spellenclub Teen & Tander zorgt voor een uitgebreid aanbod en geeft waar nodig uitleg over de spellen.

De toegang is gratis voor leden van KWB Content en van Teen & Tander. Niet-leden betalen 1 euro. Extra info via Bart Ameel, 0485 70 33 64, ameel.bart@gmail.com, of Gaby Degrande, 050 21 39 18, gabriel.degrande48@gmail.com.