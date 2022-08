Kuurnse centrumstraten worden rommelparadijs

Na twee jaar van afwezigheid pakken de Ommeganckgezellen de draad terug op om op 14 augustus de 23ste editie te organiseren van hun Grote Kuurnse Rommelmarkt. De centrumvernieuwing zorgt er echter voor dat de organisatoren dit jaar geen gebruik kunnen maken van de Kerkstraat. De organisatie mikt op zo’n 300 standhouders.

De Kuurnse Rommelmarkt kent een rijke geschiedenis en werd destijds in het leven geroepen om de jaarlijkse Ommeganck, die teloor was gegaan, nieuw leven in te blazen. Het was Fernand Candry die de eerste editie inrichtte. Eerst kleinschalig in de Koutersrtraat, later werden de centrumstraten ingepalmd. Gelijktijdig met deze rommelmarkt werden ook tien jaar lang gelegenheidstentoonstellingen gehouden. “Ondanks onze rommelmarkt tot twee jaar toe niet kon plaatsvinden hebben we zeker niet stilgezeten”, vertelt Filiep Nottebaert, voorzitter van de Ommeganckgezellen, “Deze twee jaar waren net lang genoeg om ons de tijd te geven een nieuw registratiesysteem voor de inschrijvingen van standhouders op poten te zetten. Onze rommelmarkt is door de jaren heen stelselmatig gegroeid, gezien deze goed in de markt ligt binnen het rommelmarktcircuit. Nu al is de kaap van 300 standhouders bereikt, waardoor slechts nog maar enkele plaatsjes beschikbaar zijn voor standhouders. De centrumvernieuwing zorgt er echter voor dat we de Kerkstraat niet kunnen gebruiken, waardoor we dit jaar ook de parking van Huis Van Wonterghem inpalmen.”

Afvalstraat

De Kuurnse Rommelmarkt trekt jaarlijks standhouders uit zowel Oost- en West-Vlaanderen. Enkele onder hen steken zelfs speciaal de taalgrens over om erbij te kunnen zijn. “25 jaar terug stelden we ons nog de vraag of een rommelmarkt organiseren wel kon in het hartje van Kuurne”, gaat Filiep Nottebaert verder. “Ondertussen hoeven we ons die vraag niet meer te stellen, gezien heel wat standhouders en nieuwsgierigen de weg vinden naar ons evenement. Om de gezellige sfeer van de Kuurnse Rommelmarkt nog wat te laten aandikken, zorgen de Alfredo’s die dag tussen 14 en 18 uur voor de muzikale ambiance in de Kuurnse centrumstraten. Een nieuwigheid dit jaar is de afvalstraat die zal geïnstalleerd worden op het marktplein. Jaar na jaar merken we dat diverse standhouders na de rommelmarkt af willen van hun koopwaar. Daarom nemen we voor het eerst initiatief om hen daarbij te helpen. Naast de afvalstraat hebben we ook gezorgd voor een drietal goede doelen waaraan goederen die nog in goede staat zijn kunnen worden geschonken. Naast de Deelfabriek Kortrijk – Swop & Go die kinderkledij inzamelt voor kinderen van 0 tot 14 jaar, opteerden we ook voor het Sociale Huis Kuurne die goederen inzamelt voor vluchtelingen uit Oekraïne en andere gebieden. Afgedankte fietsen worden dan weer geschonken aan de Fietsbieb Kuurne.” Wie een bezoekje wenst te brengen aan de Kuurnse Rommelmarkt, kan dit doen op zondag 14 augustus van 6 tot 21 uur. (BRU)

Meer info via www.rommelmarktkuurne.be of www.facebook.com/kuurneommeganck.