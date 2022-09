Kuurns zwembad blaast 50 kaarsjes uit met groot festival en dj-set van de burgemeester

Wie vandaag een bezoekje bracht aan het Kuurnse zwembad kreeg daar heel wat animatie bovenop gezien het zwembad op 16 september precies 50 jaar jong was. Het feest werd zaterdagnamiddag op gang getrokken met een heuse poolparty.

Vanaf 16 uur bracht Sarah van Ketnet muzikaal erfgoed voor peuters en kleuters, gevolgd door een circusworkshop en -show. Vanaf 17.50 uur werd dan het muzikale gedeelte op gang getrokken door The Ed Sullivan Quartet XXL. “5 Burgemeesters, 4 schepenen van sport, 2 sportfunctionarissen, 8 caféhouders en tal van redders en personeelsleden verder is het vandaag een heugelijke dag voor het Kuurnse zwembad”, vertelt Jan Deprez, schepen van sport.

“50 jaar geleden was het toenmalige gemeentebestuur één van de pioniers bij het bouwen van een gemeentelijk zwembad. Onder leiding van burgemeester André Deylgat en schepen van sport Dries Vandekerckhove werd toen de beslissing genomen, met algemeenheid van stemmen, en werden de plannen gesmeed tot het bouwen van een overdekt zwembad. Het kostenplaatje van dit project bedroeg toen 15.581.000 Belgische frank, zo’n goede 385.000 euro. Na de bouw van het zwembad is de gemeente Kuurne verder blijven investeren in deze infrastructuur, waardoor het zwembad al twee grondige renovaties kreeg. In 1985 werd het dak te vervangen en eind juni 1999, onder het bestuur van burgemeester Carl Vereecke en schepen van Sport Germain Vandesompele onderging het zwembad een volledige renovatie en herindeling zoals we het allemaal op vandaag kennen. Die kosten bedroegen drie maal zoveel als toen het zwembad gebouwd werd, zo’,n 45 miljoen Belgische frank of meer dan een miljoen euro. Dit was namelijk nodig om het zwembad te laten voldoen aan de Vlarem-milieunormen en om het zwembad te moderniseren.”

Eeuwige vergunning

“Vorig jaar kon dan ook aangekondigd worden dat het zwembad een eeuwige omgevingsvergunning kreeg, wat wil zeggen dat het zwembad kan open blijven zolang we voldoen aan de milieuvoorwaarden van de Vlarem-wetgeving. Eerlijk gezegd was dit geen verrassing voor ons omdat we al een positief rapport kregen van het agentschap Zorg en Gezondheid. Zij schreven in dat rapport en ik citeer ‘het zwembad heeft over het algemeen een zeer verzorgde en nette indruk. Zowel de kleedruimtes, de douches en de sanitaire ruimtes zijn nog in goede staat. De bacteriologische waterkwaliteit is steeds zeer goed’ . De omgevingsvergunning is ook geen alles heiligmakend iets, het zwembad is en blijft een oud gebouw en we moeten dit zwembad verder structureel als een goede huisvader onderhouden. Ik ben dan ook enorm gelukkig en dankbaar dat de vorige besturen en het huidige gemeentebestuur altijd hun verantwoordelijkheid hebben genomen en blijven nemen!”

“Maar toekomstgericht staan we wel voor enkele uitdagingen : nu en dan zie je in de media dat aanhoudend personeelstekort zorgt voor beperkte openingsuren en ja het beroep ‘redder’ is een knelpuntenberoep. En laat ons juist redders nodig hebben om het zwembad goed te laten functioneren. Dit blijkt de laatste jaren ietsje moeilijker te verlopen, ook in Kuurne. Maar ook de stijging van de energiekosten heeft financieel een grote impact op ons budget en meerjarenplan. Samen met Farys, dat ons zwembad beheert, en onze diensten zal weldra gekeken worden welke maatregelen genomen kunnen worden om die energiekosten binnen de perken te houden.”, aldus de schepen van sport.

Zaterdagavond staan er nog onder meer optredens gepland aan het zwembad van Zinger en Ilsen en Verhulst. De feestelijkheden worden afgesloten met een afterparty waarop DJ Lievan en DJ Cis (burgemeester Francis Benoit) het beste van zichzelf zullen geven. (BRU)