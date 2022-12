Kursaal maakt zich op voor groot feest op Oudejaar met NYE Deluxe

Het Kursaal van Oostende maakt zich op voor een groot feest om 2022 goed af te sluiten met NYE Deluxe. Voor het eerst in drie jaar kan er nog eens uitbundig gefeest worden op deze unieke locatie.

In het Kursaal kijkt ook de crew reikhalzend uit naar komend weekend, wanneer er eindelijk nog eens gefeest mag worden om het nieuwe jaar in te zetten en 2022 definitief achter ons te laten. Er worden zo’n 1.400 feestvierders verwacht. Er kunnen nog altijd tickets gekocht worden, dus een exact cijfer is er nog niet. “We merken dat de piek in de verkoop later valt dan drie jaar geleden. De verkoop loopt sinds het voorbije weekend wel heel hard en we schatten op een 1.400 bezoekers te eindigen, maar we kunnen er meer aan. Dus iedereen die zin heeft om te feesten, kan nog altijd afkomen”, zegt adjunct-directeur Gwendoline Nys.

Er werd gekozen voor één grote party ruimte met een diversiteit aan DJ’s. Op de affiche staan onder meer Dave Lambert, Magik, B-Kay, DJ Koony en als special guest “Omdat het kan Soundsystem ft average Rob”. “Dat samen met tonnen confetti, vuurwerk, leuke feestvierende mensen en een bar vol lekkers zal voor een knallende start van 2023 zorgen.”

Het team van het Kursaal is ondertussen gestart om alles klaar te zetten. “De opbouw neemt een drietal dagen in beslag. Voor het technische luik wordt er samengewerkt met lokale partner Hive. Het effect van licht en geluid is enorm belangrijk op zo’n avonden en daar wordt dus ook het nodige budget en tijd in geïnvesteerd. Alles moet kloppen op zo’n avond en moet zorgen voor de juiste sfeer op het juiste moment”, vertelt Tim Seynaeve, technisch verantwoordelijke.

Perfecte afsluiter van 2022

Dit wordt de eerste grote party in drie jaar tijd. Op de avond zelf zijn er een 25-tal mensen aan het werk, gaande van security, ticketverkoop, onderhoud toiletten, technische crew tot barpersoneel. “Het hele team leeft hier naartoe. En super dat ook voor deze editie een groot deel van het vaste team op eigen vraag en vol enthousiasme op post zal staan om alles in goede banen te leiden de avond zelf. Na een fantastische reeks voorstellingen in 2022 zal deze party de perfecte afsluiter zijn van 2022”, zegt Nys nog.

Het Kursaal wil met NYE Deluxe een divers publiek bereiken. “Een dergelijke party zorgt er voor dat we ook publiek in het Kursaal kunnen verwelkomen die niet zo vaak naar voorstellingen gaan. We zien traditioneel veel jongeren die willen dansen op goede beats op zo’n avond, maar onze oudejaarsavond feesten zijn geschikt van 18 – 99”, lacht Gwendoline nog.

Het feest start om 22 uur. Tickets zijn in voorverkoop verkrijgbaar via www.nye.be of bij de dienst Toerisme tot en met zaterdag 31/12. Tickets in voorverkoop kosten 30 euro per ticket. De avond kunnen er nog tickets gekocht worden aan de kassa aan 35 euro per ticket.