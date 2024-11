Kurken heks van Kurt Desloovere siert OC De Leege Platse

Wie momenteel OC De Leege Platse in Beselare binnen gaat, wordt er geconfronteerd met een bijzonder fraaie kurken heks. De creatie is van de hand van Kurt Desloovere (54) die daarmee de originaliteitsprijs won van vzw De Wratte.

In het jaar van de Heksenstoet zetten heel wat inwoners van Beselare een heks of een heksentafereel voor de deur. Al jaren zorgt vzw De Wratte voor een heksenkeuring. “Naar goede gewoonte nemen we met ons gezin altijd deel aan de gekende heksenkeuring van VZW De Wratte”, begint Kurt zijn verhaal. “Tijdens corona, bij het drinken van een glaasje bubbels, kwamen we op het idee om een heks te maken met champagnekurken. Als medewerker van het recyclagepark werk ik wel vaker met wegwerpmaterialen, eerder maakte ik al heksen uit colablikken.”

“Tijdens corona was er vrije tijd zat, dus ging ik aan de slag. Champagnekurken koken om ze terug naar hun oorspronkelijke vorm te krijgen, lijmen… Bijna halfweg en kijkend van op een afstand viel de heks te eentonig uit. Kortom, het was niet naar mijn zin. Dus herbegon ik, maar deze keer met wijnkurken. Het nadeel daarvan was de verschillende groottes en vormen, met als gevolg dat er heel veel bijgesneden moest worden. Het was meer werk dan ik aanvankelijk had gedacht, maar het effect was veel mooier door de stempels op de kurken. Het was een werk met vallen en opstaan, met verhoudingen die niet klopten en verbrande vingers”, lacht Kurt. “Maar na veel doorzetten kwam de heks, die gemaakt is met een paspop als voorbeeld, tot leven. Ik wil er nog aan toevoegen dat ik al die flessen wijn niet zelf heb leeggedronken.” (lacht)

Tentoongesteld

Er werd nog een boekje gemaakt om het thema wijn nog te accentueren, als hint naar de vele Zonnebeekse wijndomeinen. Een tijd geleden werd er door schepen Joachim Jonckheere gevraagd of de gemeente deze heks mocht tentoonstellen. “Het is een bewijs van duurzame kunst en verwijst naar onze wijndomeinen en natuurlijk naar de heksentraditie van Beselare. Hoe lang het zal blijven staan weet ik niet, maar ik had alvast nooit gedacht dat een creatie van mij nog in het OC zou staan. Het maakt me blij en ook een beetje trots en vooral ook dankbaar. Ik wil de mensen van De Wratte en de Heksenstoet bedanken om onze gemeente telkens opnieuw te laten genieten van het alom gekende heksenweekend.” (NVZ)