Kunst, workshops en degustaties tijdens het Open Art & Taste weekend

13, 14 en 15 december gaat er in de creatiefste uithoek van Kortrijk een Open Art & Taste weekend door. “Na het succes van de kunstmarkten, gaat Hallerij verder en biedt weer een mix aan van kunst en inwendig genot”, zegt Brecht Carton. Op de Landmarck-Site aan de Weggevoerdenlaan geniet je van kunst, workshops en degustaties.

Dit weekend is er een doorlopende kunsttentoonstelling te bewonderen. De zogenaamde Halleristen tonen hier hun uiteenlopende werken aan het grote publiek. Zo presenteert Tom Maeseele zijn bijzondere ‘schevevazekes’, terwijl Emile Desweemer zijn schilderijen tentoonstelt. Rina Redgina toont unieke creaties op paspoppen met zelfgemaakte kledij. Valentin Larmuseau experimenteert met moderne technologie door QR-codes te integreren in zijn kunst. In de centrale donkere ruimte zorgen muziek en projecties voor een sfeervolle aanvulling op de kunstwerken. Verder zijn er ook installaties van Maarten Herman, tekeningen van JP Letienne, en pop-art-schilderijen van C-ARTon (Brecht Carton).

Open Art & Taste gaat door in de Hallerij op de Landmarck-Site aan de Weggevoerdenlaan. © Hallerij

Zondag staat in het teken van workshops. “Onder de professionele begeleiding van Rina Redgina kan je van je oude fleece een warm winterdeken maken”, licht Brecht toe. “Daarnaast biedt Janique Vanmeenen van Bags across Borders een workshop aan waarbij deelnemers hun eigen totebag kunnen versieren. Voor kinderen is er een speciaal kunst- en zoekparcours georganiseerd.” Niet alleen kunnen ze op speelse wijze kennis maken met kunst, maar er zijn ook leuke prijzen te winnen.

Het Open Art & Taste weekend draait niet alleen om kunst, maar ook om culinaire verwennerij. Bij The Taste kunnen bezoekers genieten van een combinatie van vinylplaten, heerlijk eten en fijne dranken. “Er wordt een tasting verzorgd van zowel wijnen als whisky’s”, zegt Brecht. De Winterbar voegt een extra laag gezelligheid toe aan het evenement. Met medewerking van brouwerij ‘t Verzet is er een speciale promotie op het winterbier Verzet Baby Jesus. Daarnaast kunnen bezoekers zich warmen aan pompoensoep en chocolademelk.