KUB Koercheval pakt uit met jubileumeditie

Op donderdag 1 mei vindt de vijfde editie van KUB Koercheval plaats. Tijdens de opening van het nieuwe koersseizoen van Waregem Draaft wordt de Gaverbeekhippodroom omgetoverd tot feestsite. “Dit jaar pakken we uit met vijf stages”, klinkt het bij de organisatie, die voor dit jubileum enkele bevriende partners uit de eventsector uitnodigt.

Enkele jaren geleden betrok koersvereniging Waregem Draaft Maxim Declercq en Laurent Van Parys van eventlocatie De Porcherie bij de start van het koersseizoen. Het doel: de openingskoerse op de Gaverbeekhippodroom nieuw leven inblazen met festiviteiten en randanimatie.

De Waregemse projectontwikkelaar KUB sprong mee op de kar en niet veel later zag KUB Koercheval het levenslicht. Het event groeide de voorbije jaren uit tot een vaste en grote afspraak op de feestkalender.

Foute Koerse

“Festival en paardenkoers, met Koercheval combineren we het beste van twee werelden”, vertelt Van Parys. “Als rasechte Waregemnaar kijk ik enorm op naar de organisatie achter Waregem Koerse en Hype’O Dream. Van beide events miste ik nog geen enkele editie. Daar hebben we de mosterd gehaald. Een combinatie die zeer goed wordt ontvangen door onze stadsgenoten en ver daarbuiten.”

Tussen de paardenrennen door organiseert KUB Koercheval ook de Sponsorkoerse en de Foute Koerse, spektakel gegarandeerd. Maar het volk komt niet enkel voor de snelle en minder snelle viervoeters, de organisatie zet fel in op het culinaire en muzikale luik.

De jubileumeditie wordt er meteen een om u tegen te zeggen. Van Parys en Declercq nodigen dit jaar bevriende organisatoren uit de Waregemse eventsector uit.

Onder meer Arthur Wyckhuyse, Robbe Himpe en Arthur Meersman (MONUMENTAL-Open Air), Michiel Seyns (Beaufort), Bryan Vanoverschelde (DJ Hawkeys) en Gill van Maele, Robin Van Neste, Stef Dheedene en Viktor Bultynck (Supernova) zetten als stagepartner hun schouders onder de vijfde editie. “Daarmee zetten we onze goede verstandhouding in de verf”, klinkt het.

KUB Koercheval opent op 1 mei vijf verschillende podia. “Iedere stagepartner heeft een specifieke expertise over een bepaald muziekgenre en weet het best hoe hij zijn publiek kan bekoren”, weet Declercq.

“Na de vorige recordeditie met 5.000 bezoekers willen we dit jaar 6.500 tot 7.000 bezoekers naar de hippodroom lokken. In voorverkoop gingen al 2.500 tickets de deur uit. 1 mei is dit jaar een donderdag, in veel sectoren zal er dus de brug gemaakt worden naar het weekend.” (LV)

Tickets zijn verkrijgbaar via www.koercheval.be.