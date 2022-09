Krottegemse Rommelmarkt laat zich niet kennen door wegenwerken

Tijdens de 32ste editie zal de Krottegemse Rommelmarkt opnieuw om en bij 900 standen tellen over een parcours van in totaal 6 km.

“Standhouders komen van ver over de West-Vlaamse grenzen en er zijn meer dan 250 standen van buurtbewoners. Centraal punt is uiteraard de Onze-Lieve-Vrouwemarkt, maar ook de Onze-Lieve-Vrouwestraat, Sint-Hubrechtsstraat, Ommegangstraat, Spinnersstraat, Bruanestraat, Koornstraat, Sint-Anne, Jutestraat, G. Hoetstraat, Spanjestraat (tussen Koornstraat en Mandellaan) en Vierwegstraat zullen worden ingepalmd door enthousiaste brocante- en tweedehandsverkopers”, vertelt Frank Wauters. “Wegens de aan de gang zijnde wegeniswerken in de Fortuinstraat, Sint-Hubrechtsstraat (tussen Fortuinstraat en Spanjestraat) en Spanjestraat (tss Jules Lagaelaan en Langebrugstraat) hebben de stadsdiensten ons logischerwijze gevraagd deze straten ditmaal niet op te nemen in ons parcours.”

“Aangezien er ook wegeniswerken bezig zijn in de Vaartstraat, hebben we voor deze editie de ingang voor de standhouders verplaatst naar het begin van de Onze-Lieve-Vrouwestraat, met een aanrijroute in de Jules Lagaelaan.”

Warme Krottegemse sfeer

De bezoekers kunnen niet enkel tweedehands spulletjes kopen of hun verzamelingen vervolledigen, maar ook genieten van de typische warme Krottegemse sfeer, o.a. in een van de locale horecazaken of terrasjes. Er zijn uiteraard ook een aantal foodtrucks aanwezig.

Het succes van de Krottegemse Rommelmarkt komt door een aantal zaken, zoals de kwaliteit van de organisatie, maar uiteraard vooral door de gastvrije, volkse sfeer in de Roeselaarse wijk over de statie. Pluspunt is uiteraard ook de samenwerking met de Krottegemse Mooimakers, die de dag zelf vanaf 18 uur in samenwerking met een team van de Krottegemse Ransels alle deelnemende straten zwerfvuilvrij maken, zodat de wijk er op maandagmorgen proper bij ligt.