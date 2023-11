Kristof Vancolen blikt terug op twee jaar werk als bibliothecaris: “Stad verdient een mooie bib”

In juni 2021 volgde Kristof Vancolen Rik Casier op als bibliothecaris. Hoewel woonachtig in Ruiselede voelt hij zich al helemaal thuis in Oudenburg en kent hij de meeste ontleners bij naam. Kristof voerde in die korte periode enkele ingrijpende veranderingen door. “Onder andere via het plaatsingssysteem Zizo – Zonder Inspanning Zoeken – vinden lezers veel rapper de weg naar het boek dat ze willen lezen”, legt Kristof uit.

Kristof Vancolen (42) studeerde aan de bibliotheekschool en behaalde er een graduaat bibliothecaris. “Ik was een tijdje medewerker in de bib van Roeselare en vervolgens tot juni 2021 in Wingene. Daar heb ik veel ervaring opgedaan. Maar het was mijn ambitie om zelf bibliothecaris te worden en toen de job vacant werd in Oudenburg, heb ik gesolliciteerd. Ik heb er nog geen moment spijt van. Ik ben hier graag. Een grote bibliotheek leiden was niet wat ik wou, zeker niet met tien of meer mensen onder mij werken. Ik hou graag contact met de mensen die over de vloer komen”, vertelt Kristof.

Nieuw systeem Zizo

“Toen Rik Casier hier nog bibliothecaris was, ben ik enkele keren met hem komen babbelen. Hij heeft hier een mooie collectie samengesteld en dat was voor mij al een fijne start”, aldus Kristof Vancolen.

“De eerste maanden hier heb ik inhoudelijk weinig veranderd. Ik wou eerst goed mijn weg hier vinden. Intussen heeft deze bibliotheek een hele metamorfose ondergaan. We leven immers in een nieuw tijdperk, dat van digitalisatie. Een belangrijke verandering is het nieuwe plaatsingssysteem Zizo waarbij lezers zonder grote inspanning vinden wat ze zoeken. Alle boeken staan nu volgens kleur en thema waardoor wij veel minder moeten helpen.”

Wieden van boeken

“Uiteraard was het voor mij in het begin een ontdekkingstocht om de collectie te leren kennen. Ik dacht dat er veel gelijkenis zou zijn met Wingene, maar dat bleek toch niet echt. Zo hadden we daar veel grootletterboeken. Hier was dit soort niet aanwezig en ik dacht daarin te investeren, maar bleek dat er geen vraag naar was. Ook qua strips is er een groot verschil: in Wingene zijn vooral deze van FC De Kampioenen populair; in Oudenburg gaan de strips van Suske en Wiske veel over de toonbank”, weet Kristof intussen.

Een van de zaken die de nieuwe bibliothecaris belangrijk vindt, is het wieden van boeken. “Hiermee bedoelen we dat boeken die echt gedateerd zijn, uit de collectie worden gehaald. Daardoor is het overzicht verbeterd.”

“Ik ben blij dat meer Oudenburgenaars de bib hebben leren kennen. Dat is te danken aan de mogelijkheid om online in te schrijven en te reserveren en met een uitgebreidere website. Die is nog in volle ontwikkeling en moet nog beter worden”, stelt Kristof Vancolen. “Deze stad verdient een mooie bib.”

“Ondertussen hebben meer inwoners de bibliotheek leren kennen”

“Vandaag zijn vooral de boeken van Lucinda Riley, de reeks ‘De Zeven Zussen’, heel populair. We hebben ze dan ook dubbel aangekocht om onze lezers niet te ontgoochelen. Normaal doen we dit niet, maar deze reeks is de uitzondering”, vertelt Kristof.

“Naast de boeken van Lucinda Riley zijn auteurs die in diezelfde trend schrijven populair. Zeker ook de thrillers worden graag gelezen, literaire werken minder. In de zomer zien we dat die spannende boeken meest ontleend worden.”

Twaalf vrijwilligers

De Oudenburgse bib heeft momenteel zo’n 1.600 leden in het bestand. “Belangrijker om weten is hoeveel ontleners er jaarlijks passeren. We zijn van 770 naar 1.053 gegaan. Ik ben veel met cijfers bezig om onze evolutie te kunnen voorleggen aan het stadsbestuur”, lacht Kristof die ook nog een dank-je-wel heeft voor de vrijwilligers. “Dat zijn er hier twaalf en daarmee springt Oudenburg er ver uit ten opzichte van andere bibliotheken in Vlaanderen.”

Lid worden van de bib kost 5 euro per jaar. Daarmee kan je in alle bibliotheken van de regio Ginter ontlenen.

Voorleesavond

Vrijdag 24 november vindt er in de bib van 18.30 uur tot 19.30 uur een voorleesactiviteit plaats. “We werken in verschillende groepen en houden het huiskamervriendelijk. Daarom zou het leuk zijn dat de kinderen in pyjama komen. De voorleesavond is gratis, maar het is voor ons een pluspunt als er vooraf ingeschreven wordt via oudenburg.bibliotheek.be”, besluit Kristof Vancolen.