Kris Behaeghel uit Leffinge lanceert nieuw nummer na flashback

Toen Kris Behaeghel als kind een speelgoed-keyboard kreeg als sinterklaasgeschenk kon niemand vermoeden dat dit voor hem de start was van een mooie muzikale loopbaan. Deze week stelt hij een nieuw nummer voor, You’re my lucky doll.

Na de muziekschool en het conservatorium, zijn contacten met wijlen Johan Stollz en de ontdekking van het jazz-gebeuren in Brussel was Kris Behaeghel goed op weg om een topper te worden. Door zijn job, waar weekendwerk kwam bij kijken, moest hij een keuze maken en muziek raakte wat achterwege.

“Na 25 jaar, kreeg ik in 2019 de smaak opnieuw te pakken en ik besloot een nummer te schrijven”, zegt Kris. “Mijn eerste mini-releases dateren van 23 december 2020. All against my rules is een pianonummer dat ik schreef tegen mijn eigen principes in, ik hanteerde niet de gladde spelregels die gewoonlijk worden gehanteerd bij een pianonummer. 25 years of silence was een synth-nummer dat voor mij na 25 jaar stilte een nieuw muzikaal leven in blies.” Covid speelde ook Kris parten: “De covidtijden maken het er binnen de muziekwereld niet gemakkelijker op en daarom richt ik me eerder op het componeren van muziek voor luistergenot in plaats van ze direct te brengen naar het publiek toe”, geeft hij mee.”

Mooi verhaal

“Aan de nieuwe release You’re my lucky doll is tevens een mooi verhaal verbonden. “Een tijd geleden dacht ik terug aan een gelukspopje, een herinnering uit mijn kinderjaren. De gelukspopjes waren toen een echte hype. Deze flashback bleef bij me hangen en ik wilde er artistiek iets mee doen. Recent nog probeerde ik dit te vertalen in een foto, maar dit voldeed niet aan mijn verwachtingen.”

“Ik kreeg echter wel het gevoel dat de cover-art voor een nieuw nummer was geboren. Bij dit nummer begon de creatie van muziek met de cover-art in plaats van de muziek, meestal is dit omgekeerd. Geef toe, wie zou er niet dromen dat de liefde van je leven op je pad komt en daarenboven nog je gelukspopje blijkt te zijn”, lacht Kris. Vanaf vandaag is de officiële opname van You’re my lucky doll beschikbaar op onder meer Bandcamp.

Meer over Kris Behaeghel en zijn muziek is te vinden op https://krisbehaeghel.

bandcamp.com/