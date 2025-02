Koude Voeten Tocht op 22 februari

De Koude Voeten Tocht is een organisatie van Moorsele Onderneemt. Deze wandeling voert je doorheen Moorsele. Onderweg zijn er zes stops waar je telkens iets lekkers krijgt, van aperitief tot dessert, verzorgd door lokale ondernemers. Vorig jaar trotseerden 378 wandeling het slechte weer. Wie het zich nog herinnert, weet dat er een lekkere cocktail geserveerd werd, gevolgd door warme soep, een stukje pizza en een goed glas wijn. Daarna was het tijd voor het hoofdgerecht met een broodje beenhesp en een jenever. Met tot slot een dessertbuffet en ultiem een kop koffie of warme chocolademelk. Wat wordt het dit jaar? Schrijf je in via de website www.moorseleonderneemt.be of koop tot 19 februari kaarten bij de Moorseelse apothekers. (HV/foto HV)