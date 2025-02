Kortweg! Op stap in de vallei van de Zijptebeek

Anzegem is een echte wandelgemeente. Vanuit elk dorp kan je er de beekvalleien verkennen die zo typisch zijn aan deze zacht glooiende streek tussen de Leie en de Schelde. Deze korte wandeling vanuit Kaster belooft een mix van mooie vergezichten, toffe doorsteken en verkeersluwe wegen.

PRAKTISCH • Met GPS via RouteYou: KW Wandeling in Kaster in de vallei van de Zijptebeek • Afstand: 5,3 kilometer • Bewegwijzerd met knooppunten van het wandelnetwerk Land van Streuvels • Parking: Rechts van de Sint-Pieterskerk, Juliaan Claerhoutstraat z/n, Kaster (Anzegem) • Staat: Sommige paden kunnen er nat bij liggen

Kaster is afgeleid van castrum, naar een kamp van de Romeinse legioenen. Toch zijn er nooit resten van een dergelijk kamp gevonden in de gemeente die uitkijkt over de Scheldevallei. Kaster ligt langs een voormalige Romeinse heerbaan en zal als Gallo-Romeinse nederzetting vermoedelijk wel een rol hebben gespeeld in de bevoorrading van de legioenen die op weg waren naar de grenzen van het rijk.

19 -> 20 -> 21 -> 22 -> 26 -> 25 -> 97 -> 98 Mispelgelei

We volgen de gekasseide Juliaan Claerhoutstraat uit het piepkleine centrum en steken de drukke Bevrijdingslaan over om verder rechtdoor te stappen. De gevel van een hoeve vermeldt 1759. Het gaat lichtjes heuvelopwaarts. De Kleiveldweg gaat aan huisnummer 15 over in een tegelpad door de akkers. Ze zijn verzadigd van de vele regen die de afgelopen dagen viel. De hoogspanningslijn boven het pad zoemt zacht.

Een bewoner van de Bassegembosstraat verkoopt verse mispelgelei via een honesty shop (3 euro). Het Bassegembos (1) is helaas enkel met een gids toegankelijk. Het kleine bos wordt gekoesterd omwille van zijn leeftijd, en dus voor de typische bosbloemen die er voorkomen. Halfweg april duiken de witte boshyacinten op, wat goed te zien zal zijn vanaf de bosrand.

98 -> 99 -> 1 -> 2 Hakhoutstoven

Aan een picknickbank gaan we rechts op een onverhard pad, dat er op bepaalde plekken nat en glad bij ligt. Aan de rand van het bos staan verschillende hakhoutstoven. Dat zijn loofbomen die laag bij de grond werden afgezaagd en daarna weer uitschieten door via de wortels nieuwe takken of stammen aan te maken. Vroeger werd dit jonge hout vaak gebruikt als aanmaakblokjes voor het vuur en om gereedschap van te maken. Door een omgevallen boom in de verste uithoek van het bos moeten we even door de weide. Wat verder krijgen we weer asfalt onder de voeten.

Aan knooppunt 1 bevinden we ons in de vallei van de Zijptebeek (2). Groene weiden liggen aan weerszijden van de beek. De spoorweg boort zich door het landschap. Links liggen de gebouwen van verpakkingsbedrijf Abriso. Voordien bevond zich op deze plek het textielbedrijf Lepoutre, dat in 1918 werd opgericht en een tijdlang de grootste werkgever van Anzegem was.

Op een akker zitten de winterwortelen nog in de grond. Nochtans is de oogstperiode al lang voorbij. We dwarsen de Bevrijdingslaan en gaan verder op een kiezelpad.

2 -> 11 -> 10 -> 12 -> 13 -> 14 -> 15 -> 19 Zalig Pasen

In de Langestraat slaan we bij huisnummer 22 rechts af op een tegelpad. Halverwege dit pad steken we de Zijptebeek over, hier beter bekend als de Neerbeek. Bij een groepje huizen leidt een volgend tegelpad ons uit de vallei.

Terug op asfalt gaan we rechts. De kerktoren van Kaster steekt net boven de heuvelkam uit. Een bord aan het raam bij huisnummer 12 in de Neerbeekstraat wenst ons een ‘Zalig Pasen’. Hier slaan we links af op een smal tegelpad, dat toepasselijk de Bergwegel (3) werd gedoopt. Hoe hoger we klimmen, hoe meer Kaster zich blootgeeft.

Op het hoogste punt staan we 52,5 meter boven de zeespiegel en krijgen we een mooi uitzicht op de heuveltoppen van de Vlaamse Ardennen, met links in de vallei de stad Oudenaarde. Bij onze passage stond het pad op het hoogste punt onder water omdat de klei maar moeilijk water door laat.

Over de kerkhofmuur kijkend, zien we in de hoek van het kerkhof twee grafzerken heel dicht bij elkaar staan. De één vermeldt een Maurice Derycke (°1910), de ander Maurice Derijcke (°1910). Je kan er een heel verhaal rond weven.

Horecatip: 't Schuttershof Op 900 meter van de kerk bevindt zich café 't Schuttershof in een voormalige boerderij. Bij mooi weer is het terras op de binnenkoer open. Hier serveren ze streekbieren als Gustibus en Roekeloze Lies. Gesloten op maandag en dinsdag. Pontstraat 1, Kaster.Actief op Facebook

