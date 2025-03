Kortweg! Met de fiets peddelen door beekvalleien rond Zonnebeke

De Ravebeekvallei was in 1917 de hel op aarde. Nu fluiten de vogels en kabbelt de beek als vanouds door het laagste punt. Op deze fietstocht trappen we door verschillende van die valleitjes die langzaamaan het winterkleed van zich afschudden en de lente verwelkomen.

Praktisch • Met de GPS via RouteYou: https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/16222743 • Afstand: 40 kilometer • Gratis parking aan het Passchendaele Canadian Memorial, Canadalaan z/n, Passendale (Zonnebeke) • Fietsnetwerk Westhoek • Zacht glooiend parcours

De wind staat fel en wij ook. We volgen de Canadalaan richting de kerk en gaan de eerste links, de Grenadiersstraat.

35 65 34 14 – Voorjaarsbloeiers

Bij het Frontautomaatje (1) in de Osselstraat liggen de wintergroenten uitgestald. Het merendeel komt van de eigen akkers, zoals de witte en rode kool en de prei. Eind mei volgt de oogst van de aardappelen, dan is het hier alle hens aan dek. Dankzij de serres kunnen ze hier teelten als peterselie en ajuin het hele jaar door aanbieden.

De heuvelkam daalt af naar het centrum van Westrozebeke, waar we rond het kerkhof draaien en de afdaling verder inzetten naar het Vijverbos (2). Dit kleine loofbosje maakte ooit deel uit van het uitgestrekte Vrijbos.

De voorjaarsbloeiers geven kleur aan het Dorpsplein voor de kerk van Oostnieuwkerke. Bijna vliegen we op de kasseiweg in het centrum voorbij de afslag naar rechts in de Brabantstraat.

14 64 61 5 36 84 – 2.000 wagons

Langs verschillende wegen zijn er vandaag paddenoverzetacties. Voor sommige diertjes komt de actie helaas te laat, enkele slachtoffers liggen platgedrukt op het wegdek. Ter hoogte van het Vierkavenbos in Moorslede gaan we rechtsaf op de Stroroute, een onverhard wandel- en fietspad op een voormalige spoorbedding. Rechts van knooppunt 5 bevindt zich de ijsautomaat van Vriendtjes Fruit. Voor het kleinfruit is het nog iets te vroeg op het seizoen.

De Stroroute is vooral bekend als de Duitse aanvoerlijn van materiaal en manschappen naar het front in WO I. In de begindagen van WO II speelde zich hier een minder bekend verhaal af. Om de Duitse opmars te vertragen, parkeerde de NMBS maar liefst 2.000 wagons op het spoor. Er kon geen kat meer door ter hoogte van het station van Passendale, waar nu kaasmakerij Passendale is. Veel effect had het niet, de Duitsers raakten er op 27 mei 1940 gemakkelijk door. De dag nadien tekende koning Leopold III de capitulatie.

Rechts van knooppunt 36 bevindt zich de indrukwekkende Britse oorlogsbegraafplaats Tyne Cot Cemetery met gratis toegankelijk bezoekerscentrum rechts achteraan.

84 57 67 77 27 28 78 99 29 35 – Verdwenen kasteel

Een kruispunt verder verlaten we de Stroroute. In de Maarlestraat duiken we in de weidse vallei van de Nieuwebeek waar in de rechterbovenhoek de wijngaarden van Den Nachtegael duidelijk opvallen. Voorbij het wijndomein gaan we links in de Hazeweidestraat waar we op het hoogste punt genieten van een prachtig uitzicht, in WO I – termen is dit Hill 35 (3). Hier vlakbij werd in 2021 een Britse soldaat teruggevonden die nog in zijn schuttersputje zat.

Voorbij De Oude Kaasmakerij gaan we linksaf op een smal geasfalteerd fietspad tussen de akkers. Het geasfalteerde pad draait rond wat overblijft van het Teerlingbos (4). Midden dit privébosje bevindt zich een motte waar in de middeleeuwen een burcht op stond. Aan brouwerij Waterfields wacht ons nog een laatste, best pittige, beklimming, die ons uit de Ravebeekvallei weer bij het Canadees monument brengt. Vanaf half april staat in De Vredestuin (5) het hoeveterras uit. In de hoevewinkel kan je het hele jaar door terecht. Hun lukken en spletters zijn er onovertroffen. Ze verkopen er hun 64 eigen teelten, maar ook heel wat streekproducten uit de Westhoek.

Horecatip: De Oude Kaasmakerij Verschillende bieren van de tap en een ruime snackkaart. Het terras baadt altijd in de zon en in de tuin kan er geravot worden. Je kan er een workshop kaas maken volgen en een bezoek brengen aan het museum, eventueel in combinatie met een kaasdegustatie. ’s Graventafelstraat 48a, Passendale. www.deoudekaasmakerij.be

