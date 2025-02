Kortweg! Kriskras wandelen door het Sint-Pieterveld en de Gulke Putten

In deze wandeltocht maak je kennis met de Gulke Putten, een natuurgebied op de grens van Wingene en Ruiselede. Nog nooit van gehoord? Wel, misschien zegt de naam Sint-Pietersveld je wel iets, zeker als we erbij vertellen dat daar de Instelling voor Bijzondere Jeugdzorg ‘De Zande’ is gelegen. Vroeger algemeen bekend als het ‘verbeteringsgesticht’ van Ruiselede.

PRAKTISCH • Met de GPS via RouteYou:https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/16244527 • Afstand: 10 kilometer • Gratis parking: Vlak tegenover GBJ De Zande, Vagevuurstraat 14 Ruiselede • Wandelnetwerk: Bulskampveld • Vlak parcours • Bij nat weer : waterdicht schoeisel aanbevolen • Niet geschikt voor rolstoel en kinderwagen

Op de parking recht tegenover de instelling starten we onze tocht. We volgen het kasseiwegje dat zich rechts van de parking bevindt en komen al snel op het wandelnetwerk terecht.

62 63 60 49 Door de Vagevuurbossen

Aan knooppunt 62 vinden we De Scheepsput (1). Deze put werd halfweg de 19de eeuw gegraven om er een driemaster te bouwen. Het grote zeilschip deed dienst als oefenplaats voor de matrozen van het Rijksopvoedingsgesticht. In 1913 werd het schip afgebroken en werd de put gebruikt als publieke zwemplaats.

Een paar jaar geleden werd De Scheepsput helemaal ingericht met avontuurlijke speelnatuur. Er is hier ook een leuke picknickplaats. Van hieruit duiken we langs een kronkelend en bij nat weer erg modderig paadje de Vagevuurbossen in. We maken een toertje door enkele mooie bosdreven, maar staan plots weer in de open ruimte: het Sint-Pietersveld.

50 35 53 52 Langs lange rechte dreven

We nemen recht voor ons een graspad en zien aan onze rechterzijde de Caluwenbroekvijver (2). Dit is een nieuw gegraven veldvijver van 2,5 ha groot, die werd aangelegd om het cultuurhistorisch erfgoed te herstellen en om de Europese natuurdoelen te halen. Vroeger was het Sint-Pietersveld immers een heidegebied, en daar wil men weer wat naartoe. We komen op een verharde weg: tijd voor enkele kaarsrechte dreven!

De Beukendreef leidt ons naar de achterkant van het kasteeldomein van Wildenburg. Daar maakt ons traject een haakse bocht naar links, om dan meteen het kabbelende water van de Blauwhuisbeek (3) over te steken. Wat verderop steken we deze beek een tweede keer over. We zijn ondertussen in de De Gruyterdreef beland, die, zo zien we op het bord aan onze linkerzijde, een heel andere volkse naam kreeg…

Langs een vrij lang stuk asfaltweg komen op de Predikherenstraat. Deze kan op sommige momenten erg druk zijn, dus hier is het even opletten!

Op en rond de vroegere Scheepsput is nu een speelzone ingericht. (foto Westtoer)

55 57 58 De Gulke Putten

We zijn dan ook blij wanneer we iets verderop aan de rand van het bos rechts weer de rustige natuur kunnen induiken en worden meteen overrompeld door de schoonheid van de Gulke Putten (4). Het laatmiddeleeuwse Bulskampveld vormde een uitgestrekt landschap van woeste gronden, bossen en heide. Talrijke vijvers ontstonden door beken af te dammen en dienden voor de viskweek. De naam Gulke Putten verwijst wellicht naar ‘gelijke putten’. Vanaf het begin van de 19de eeuw werd deze streek in toenemende mate ontgonnen in een typisch dambordpatroon en ook de vijvers verdwenen. Als erfgoed uit het verleden werd de ruime omgeving van de Gulke Putten in 2002 officieel erkend als beschermd landschap. Het wordt beheerd door Natuurpunt en herbergt een schat aan wilde planten en dieren. Ga even op de bank aan de vijver zitten en geniet met volle teugen. Daarna trekken we verder door het Predikherenbos. In de Veldkapellestraat zien we rechts in de verte de typische kerk van Doomkerke.

59 61 62 (68) In het zendgebied

Tijdens onze wandeling hebben we al heel wat zendmasten zien staan, je kan er niet naast kijken. In 1923 werd op het Sint-Pietersveld een zendstation (5) opgericht voor communicatie met scheepvaart en overzeese gebieden. Het Radio Maritiem Zendstation werd in 2001 overgedragen aan Defensie en is als militair domein niet vrij toegankelijk. Op het uitgestippelde pad mag je wel lopen. In een van de vroegere gebouwen heeft Natuurpunt zijn onderkomen.

Wat verderop hebben we links het kasteeltje Carpentier (6). Het werd in 1893 gebouwd op een domein met heel wat veldvijvers. In 1920 werd het onteigend voor de bouw van het radiostation: het werd de woning van de directeur. Nu is het weer in privéhanden. Kort daarna passeren we aan de campus Wingene van GBJ De Zande (7). Deze is gevestigd in de vroegere ontspanningslokalen van het radiopersoneel.

We duiken weer het bos in en komen opnieuw aan De Scheepsput. Aan knooppunt 62 volgen we even richting 68, tot we in de verte weer onze startplaats aan de parking zien.