Koninklijke Brugse Schaakkring is kampioen van België

Zondag 16 april 2023 is een datum die met goud omrand wordt in de geschiedenis van de Koninklijke Brugse Schaakkring (KBSK). De eerste ploeg heeft zich op dat moment immers gekroond tot landskampioen in de hoogste klasse van de nationale interclubcompetitie schaken.

De KBSK heeft de titel op zak na 10 van de 11 te spelen ronden. En dat terwijl de KBSK nog nooit eerder in de 90-jarige geschiedenis van de club in de top drie wist te eindigen op het hoogste nationale niveau.

Beloning

Na wat een routine-overwinning leek tegen het fel verzwakte Brasschaat, kreeg de KBSK rond 20 uur het nieuws te horen dat de enige overgebleven titelconcurrent, Wirtzfeld, heel onverwacht een halve steek had laten vallen tegen de laatste in de stand. Wat de eerste ploeg meteen bombardeerde tot landskampioen, tot grote euforie van alle aanwezigen.

Als underdog – eigenlijk is de ploeg op papier maar de nummer 4 in de reeks – met een ronde op overschot de titel winnen is best een prestatie. “Het is de beloning voor al die hardwerkende mensen binnen de club die de club laten draaien en gezellig houden. En een beloning voor de jaren investering van tijd, energie en geld in de jeugdwerking”, klinkt het.