Komend weekend wordt er flink gegriezeld in het Sint-Annapark

Voor de derde keer organiseert het Comité voor Initiatief samen met enkele partners het ‘Halloweenfestival’. Deze keer gebeurden er rare dingen nadat er een fles gevonden werd in het standbeeld van jachtgodin Diana in het Sint-Annapark. Als dat maar goed komt…

“Bij de ontmanteling van de fles en het openen van de envelop die erin stak, is meer gebeurd dan de eenvoudige boodschap doet vermoeden”, vertelt Jan Willems van het Comité voor Initiatief. “Zat er inderdaad een geest in de fles die ontsnapt is en nu ronddwaalt in het centrum van Maldegem, zat er meer in de sokkel van het intussen afgebroken standbeeld of bergt de grond onder het standbeeld andere geheimen die nu aan de oppervlakte komen? Niemand die het momenteel weet, maar op zaterdag 29 oktober kunnen de deelnemers aan onze halloweenwandeling het te weten komen. Ook deze keer krijgen de deelnemers heel wat verrassingen voorgeschoteld”, aldus Jan Willems.

Het parcours start aan Dienstencentrum Oud St.-Jozef in de Mevrouw Courtmanslaan en eindigt aan het Sint-Annakasteel. De eerste vier tijdsloten (vanaf 17 uur) zijn kindvriendelijk, de laatste vier (vanaf 19.30 uur) zijn voor de durvers.

“Een professionele fotograaf zorgt onderweg voor mooie foto’s, die later op de website van het Comité voor Initiatief te zien zullen zijn”, besluit Jan Willems. (MIWI)

Info: www.cvimaldegem.be