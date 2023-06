Komen opent vijf nieuwe petanquebanen

“Petanque? Een sport voor iedereen!” Met een duidelijke slogan werden 5 nieuwe petanquebanen officieel ingehuldigd, op de gemeentelijke sportvelden in Komen. Uniek is de banen dat volledig toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel.

De plannen lagen al een eindje op tafel maar vooral door toedoen van de coronacrisis belandde het idee opnieuw in de koelkast. Dit jaar werden de mouwen dan toch opgestroopt om de aanleg van de nieuwe banen te verwezenlijken. “Het was een ongebruikt stuk van de gemeentelijke sportvelden, waar we wel heel wat onderhoud aan hadden. De aanleg van de petanquebanen op die plaats was dan ook een erg logische keuze.” Eric Devos, vice-voorzitter van de gemeentelijke sportdienst AGISC, is tevreden met het resultaat.

“5 nieuwe banen die voor iedereen toegankelijk zijn, zelfs voor mensen in een rolstoel”, glundert hij. “Er zijn zelfs 2 banen compleet aangepast aan de noden van mensen die slechts beperkt mobiel zijn. Je zou kunnen denken dat dit een eenvoudig iets is maar met werkelijk elk detail moesten we rekening houden. De standaard omrandingen van een petanquebaan? Die moesten op de schop want rolstoelen kunnen er niet over en ook de toegangsweg moest van een stevige doch zachte materie zijn. Ook de tafels die werden geïnstalleerd moesten aangepast worden zodat rolstoelgebruikers er plaats konden nemen.”

Enkele buurtbewoners hadden, bij het voorstellen van de plannen, zorgen geuit over de eventuele overlast die de plaats met zich mee zou kunnen brengen. “Maar na een goed en constructief gesprek konden we die zorgen wegnemen”, sluit de vice-voorzitter af. “Niet alleen zijn de pistes enkel tijdens duidelijke openingsuren toegankelijk, ook de onderlaag werd van een speciale rubberen afdekking voorzien. Op die manier kunnen we vermijden dat mensen hier samentroepen en tot in de late uurtjes voor lawaai zorgen, ook het geluid van de petanqueballen wordt gedempt.”