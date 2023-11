Kom zondag lekker uitwaaien tijdens 33e Stormtocht in Blankenberge

De vzw Tweedaagse Blankenberge organiseert op zondag 26 november de 33e editie van de Stormtocht.

Tijdens de 8, 15 of 21 kilometer kan je lekker uitwaaien langs het strand en in de duinen, en geniet je onderweg ook van een natje en een droogje: er is gratis glühwein en Vondelmolen peperkoek voorzien voor elke deelnemer. Starten kan van 8 tot 15 uur, inschrijven doe je ter plaatse in Sint-Jozef Sint-Pieter (Weststraat 86). De deelnameprijs bedraagt 5 euro per wandelaar, of 3 euro voor leden van Wandelsport Vlaanderen en andere wandelfederaties. Inschrijven kan vanaf 7.30 uur.

Meer info: www.stormtocht.be (WK)