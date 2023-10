Kom op Halloween griezelen in lege ziekenhuisgangen van Sanapolis in Sijsele

Op Halloween, dinsdag 31 oktober, heeft in Sanapolis in Sijsele een unieke halloweentocht plaats in de leegstaande ziekenhuisgangen- en kamers. “Met acteurs en decoratie zorgen we voor een best wel spannende tocht met het ziekenhuis als centrale thema”, zegt Luc Verhulst, CEO van Sanapolis.

Wie houdt van een stevig potje griezelen kan op Halloween, dinsdag 31 oktober, terecht in Sanapolis langs de Gentsesteenweg in Sijsele, vlakbij de grens met Maldegem. Sanapolis is de werking die een nieuwe invulling geeft aan het voormalige Sint-Elisabethziekenhuis. Er is al een tijdje een polikliniek, er zijn faciliteiten om te sporten en te ontspannen, er is een expositie over het verleden van de site en enkele maanden terug opende ook brasserie ‘t Oud Sanatoriom de deuren in de voormalige ziekenhuisrefter. “We zoeken steeds nieuwe initiatieven om de site nog meer bekendheid te geven en zeker ook om de brasserie te promoten”, vertelt CEO Luc Verhulst.

Boeiende tocht

“Doordat er hier nog steeds heel wat grotendeels lege en ongebruikte gangen en ziekenhuiskamers zijn, die ‘s avonds wel eens een wat akelige indruk geven, kwamen we op het idee om hier iets te doen rond Halloween. Dus we werkten met de eigen mensen, de vrijwilligers en een aantal mensen uit Oekraïne die hier verblijven een boeiende tocht uit die leidt door de lege gangen, de ziekenhuiskamers en de verpleegposten. Met acteurs en decoratie zorgen we voor een best wel spannende tocht met het ziekenhuisleven als centrale thema. Ik denk dat de tocht echt wel jong en oud zal kunnen boeien. De jongste kinderen zijn toch best wel begeleid door een volwassene en die laatste zal zeker ook nog wel eens goed schrikken (lacht)“, aldus Verhulst.

De halloweentocht heeft plaats op 31 oktober en je kan deelnemen tussen 17 en 20 uur. Deelnemen kost 5 euro per persoon, inclusief een aangepast drankje en hapje achteraf in de brasserie ‘t Oud Sanatorium.