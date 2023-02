Kom jij mee buiten spelen op de Grootste Speelstraat in Avelgem?

Op 19 april gaat de Buitenspeeldag weer door in heel Vlaanderen en Brussel.

De schermen gaan op zwart en kinderen en jongeren worden uitgedaagd om buiten te gaan spelen. Overal worden er fijne activiteiten georganiseerd om kinderen en jongeren te entertainen. Verspreid over de steden en gemeenten worden er zo speelkansen aangeboden. De Buitenspeeldag is het hoogtepunt van #365dagenbuitenspelen.

Van Kerkstraat tot Scheldelaan

In Avelgem gaat men dit jaar voor de Grootste Speelstraat. De dienst jeugd en cultuur en de sportdienst slaan opnieuw de handen in elkaar en organiseren een grote speelstraat van de Kerkstraat tot de Scheldelaan. Met tal van leuke straatspelen en workshops. Want op straat spelen is leuk! De gemeente roept daarnaast ook iedereen op om zelf een eigen speelstraat te organiseren in je eigen wijk of straat. Als kers op de taart geven we een gratis springkasteel per georganiseerde speelstraat. Zo zorgen we dat jouw speelstraat superleuk wordt.