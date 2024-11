Koksijde steekt de kerstverlichting aan

Met hartverwarmende kerstliedjes zette het Beauvarletkoor de tweede editie in van het initiatief van de Handelaarsbond van Koksijde-Dorp, om het Dorpsplein in de eindejaarsperiode letterlijk te laten schitteren. Daarna gaven de initiatiefnemers, het lokaal bestuur en Mieke Garnaal met haar eredames het startschot door officieel de rode knop in te drukken. Meteen baadde het Dorpsplein in sfeervolle kerstverlichting.

Nadat vorige zomer het plein voor het oude gemeentehuis in Koksijde-Dorp een complete metamorfose had ondergaan en ook een nieuwe naam kreeg (Dorpsplein) vond de lokale Handelaarsbond van Koksijde-Dorp dat hun nieuwe plein ook tijdens de donkere kerstdagen de dorpskern voor extra sfeer, licht en gezelligheid mocht zorgen. De eerste editie vorig jaar bleek een succes, en met de tweede editie breit de Handelaarsbond er graag een vervolg aan. Schepen Dirk Dawyndt: “Als lokaal bestuur kunnen we dit initiatief alleen maar toejuichen en ondersteunen. Koksijde-Dorp is ook de kern waar onze gemeente is ontstaan. Nog altijd zijn er hier veel goede handelszaken en handelsactiviteiten en met Hotelschool Ter Duinen is Koksijde-Dorp ook het centrum van de culinaire wereld!”

Laurenzo Moerman, voorzitter van de Handelaarsbond: “We willen van deze nieuwe traditie om hier het startschot voor het aansteken van de kerstverlichting te geven, een blijvend hoogtepunt maken. Dit jaar steken we nog een tandje bij. De kerstman heeft hier in het ‘Huis van de Kerstman’ zijn vaste stek gekozen! Zijn persoonlijke secretaris bewaakt zorgvuldig de sleutel van het kersthuis, waar de kerstman op 7 december zijn intrek neemt na een optocht met zijn koets onder begeleiding van ons paradekorps El Fuerte van Koksijde-Bad tot in Koksijde-Dorp! Iedereen kan hem een bezoek brengen op 8, 14, 15, 21 en 22 december van 10 tot 12 en 14 tot 18 uur. Dan is er ook een professionele fotograaf bij om de magische momenten vast te leggen! Uiteraard zal de kerstbar niet ontbreken! Nog een nieuwigheid dit jaar: we organiseren twee avondmarkten in Koksijde-Dorp. Dit kadert in ons doel om meer leden voor onze handelaarsbond aan te trekken. We moedigen iedereen aan om zoveel mogelijk lokaal te kopen. Bij de handelaars ontvangen klanten kerstballen waarop ze een wens kunnen schrijven. Die kunnen ze achterlaten op het ‘Wensplein’ en in de kerstbomen laten fonkelen. En wie weet, winnen ze er nog een mooie prijs mee …”

Er is nog véél meer te beleven tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode in Koksijde-Oostduinkerke. Diensthoofd Technieken Neal Baelen en zijn team hebben ook dit jaar weer alles uit de ‘kerstkast’ gehaald om de gemeente te laten schitteren op 19 locaties. Een greep uit het aanbod: ijsbeer Ursus op de rotonde aan de Zeelaan leidt bezoekers naar het gemeentehuis, dat is gehuld in lichtguirlandes met een feestelijke strik errond. De levensgrote kerstbal voor het gemeentehuis nodigt uit om leuke selfies te maken. Wie Koksijde binnenrijdt via Oostduinkerke wordt verwelkomd door de replica van de oude vissersboot die nu fonkelt in kerstkleuren. Daarna geraak je helemaal in kerstsfeer aan het sfeervol verlichte Erfgoedhuis met ernaast een levensgrote kerstboom. De nieuwjaarswensen op de Zuid-Abdijmolen in Koksijde-Bad zie je al van mijlenver. Het Grardplein is nu een sterrenplein en het Fabiolaplein heeft een lichtjesfontein. Grote topper worden de avonden met het Klank-en-Lichtspektakel ‘Water en Duinen, telkens om 18 uur op 27, 28, 29, 30 december en 2, 3 en 4 januari aan de Onze-Lieve-Vrouw-Ter Duinenkerk. Alle kerst- en winteractiviteiten in Koksijde-Oostduinkerke vind je op https://www.visitkoksijde.be/nl/kerstvakantie.