Koen Dendoncker is helemaal klaar voor 39ste editie: “Kerstcorrida blijft speciaal voor iedere Deerlijknaar”

De gemeente Deerlijk beleeft op zondag 18 december de sportieve hoogdag van het jaar met de 39ste editie van de kerstcorrida. “Ik ben er helemaal klaar voor,” zegt Deerlijknaar Koen Dendoncker. “De voorbereiding voor de 15 kilometer verliep volgens plan. Ik wil graag binnen het uur aankomen.”

Koen Dendoncker is een vertrouwde figuur in het regionale loopcircuit. De 46-jarige leraar houtbewerking aan het Vrij Technisch Instituut (VTI) in Waregem woont samen met zijn vrouw Ann Vanderkimpen en zijn kinderen Heike (13), Seppe (11) en Dauke (9) aan de Oudenaardse Heerweg in Sint-Lodewijk. Koen stamt uit een sportieve familie, want zijn vader was jarenlang vaste titularis bij de voetbalploegen Deerlijk Sport en Blauwvoet Otegem.

“Ik heb zelf nooit een ploegsport beoefend,” start Koen zijn verhaal. “Lopen is altijd mijn ding geweest. Ik was een viertal jaar lid van de Deerlijkse atletiekclub en heb op mijn zestiende de overstap gemaakt naar de Vrije Atletiekclub Beveren-Leie (VACBL), waarvan ik nog altijd lid ben. Op woensdagavond ben ik steevast present voor de training op de atletiekpiste in Beveren-Leie.”

“We gaan er zondag weer met volle teugen van genieten”

“Tijdens de andere dagen van de week zorg ik ervoor dat ik voldoende kilometers op de teller heb. Ik heb een vast toertje in de onmiddellijke omgeving van mijn woning en ook het provinciaal domein De Gaversblijft een ideaal terrein om te lopen. Tijdens het zomerseizoen pik ik geregeld een stratenloop mee. In de koudere wintermaanden is veldcrossen aan de orde van de dag. Samen goed voor een twintigtal wedstrijden per jaar.”

“Omwille van een hardnekkige kuitblessure kwam ik het jongste jaar echter nauwelijks aan lopen toe. Ik ben er eindelijk van verlost, en heb een goede voorbereiding gehad op de komende kerstcorrida. Ik heb de vijf permanente looplussen al verscheidene keren afgehaspeld. Ik loop de 15 kilometer en mijn streefdoel is om de aankomst binnen het uur te bereiken. Dat moet lukken. Behalve Heike neemt de hele familie deel aan de kerstcorrida: mijn vrouw loopt de 5 kilometer, Seppe de 1,2 en 5 kilometer, en Dauke de 800 meter.”

Nieuw parcours top

“De kerstcorrida is en blijft wat speciaals voor elke Deerlijknaar. Ik leef er telkens intens naar toe. De organisatoren hebben dit jaar zwaar gesleuteld aan het parcours. Ik ben pro. Tof dat alles nu geconcentreerd zit rond de oude brandweerkazerne in het centrum. Het is ook een goede zaak dat er behalve de 5 en de 15 kilometer nu ook een loop over 10 kilometer aan het programma is toegevoegd.”

“Vanaf de middag is er constant wat te beleven voor het publiek, dat telkens massaal aanwezig is. Het is eveneens goed voor de Deerlijkse verenigingen die met hun eet- of drankstandje de clubkas proberen te spijzen. Nu alleen nog hopen op mooi weer. We gaan er zondag weer met volle teugen van genieten.”