Koen Darras (42) wil in twee maanden twaalf 6.000-plussers beklimmen

In twee maanden in de Andes twaalf bergen van meer dan 6.000 meter beklimmen. Dat huzarenstukje wil Koen Darras (42) in november en december voor mekaar krijgen. Rond Kerstmis hoopt hij op de top van dé klepper van de twaalf kanjers te staan, de 6.961 meter hoge Aconcagua in Argentinië.

Koen woont met huisarts Nele De Groote (42) en hun kinderen Nina (11), Lio (7) en Ziggy (4) in de Processieweg in Wijnendale. Als zelfstandige ondernemer is hij partner bij Travelbase, de reisonderneming met de focus op natuur en avontuur. Hij laat zich voor zijn Andes-project tijdens het klimmen begeleiden door de Nederlandse Sara Eenhoorn (28), een ervaren alpiniste, die ook bij Travelbase werkt. Koen en Sara zijn dus professioneel collega’s.

Mont Blanc bedwongen

Koen is sinds enkele dagen vertrokken naar Bolivia, waar hij extra scholing in het bergbeklimmen zal volgen. “Ik wil beter worden in het alpinisme en dan moet je luisteren naar mensen die van wanten weten”, zegt hij. “Bolivia staat hoog aangeschreven op dat vlak. Tegen november zal Sara me navliegen en kunnen we samen het eigenlijke klimavontuur aanvatten: zes bergtoppen van boven de 6.000 meter in Bolivia, vijf in Chili en als kers op de taart de Aconcagua in Argentinië. In Chili beklimmen we vulkanen. Passieve uiteraard. Ze spuwen maar beter geen lava meer.” (lacht)

In mei heeft Koen als voorproefje met succes de Mont Blanc bedwongen, 4.809 meter hoog. Toen bereikte hij samen met Sara in moeilijke weersomstandigheden de top. Vooral de strakke wind speelde hen parten. “Dat we het toch gehaald hebben en dat ik na de beklimming snel recupereerde, heeft me een boost gegeven”, aldus Koen. “Ik ben erg blij met de steun van gewezen Torhoutenaar Jürgen Vierstraete. Die heeft als sportcoach een zelfstandige zaak die Level Up heet. Hij heeft me fysiek en mentaal helemaal klaargestoomd.”

Jürgen, van wie zijn ouders Wilfried Vierstraete en Rita Dekeyser in de Biezenstraat wonen, is trouwens ook zelf een uitstekende sporter. Recent nam hij als triatleet met succes deel aan de fameuze Ironman in Hawaï.

Torhouts vlagje op top

De twaalf 6.000-plussers die Koen samen met Sara in de Andes wil beklimmen, maken deel uit van de proloog op een nog groter project dat het duo in drie jaar tijd hoopt te realiseren. De hoogste bergtoppen van de zeven continenten worden ook wel The Seven Summits genoemd en die beklimmen is de droom die Koen najaagt. De eerste van de zeven is de Aconcagua, die nu op het programma staat. Maar deze die het meest tot de verbeelding spreekt, is uiteraard de Mount Everest in de Himalaya, met zijn 8.848 meter de hoogste berg ter wereld. “Daar op de top een Torhouts vlagje planten, het zou wat zijn”, lacht Koen. “Zo zou ik mijn geliefde stad op een heel bijzondere manier op de kaart kunnen zetten.”

De Wijnendalenaar beseft dat het zo’n beetje nu of nooit is om zich aan dit gigantische avontuur te wagen. “Dit moet je niet meer doen als je de 50 voorbij bent, vrees ik. Je moet fysiek tot in de puntjes oké zijn, afgetraind en blessurevrij. Uiteraard zal ik mijn vrouw en onze drie kinderen missen, maar mijn hele leven al snak ik naar avontuur. Daar heeft Nele alle begrip voor, hoe druk het voor haar ook wordt om gezin en beroep te combineren. Ik ben dankbaar dat ze me de kans laat om dit unieke project te doen.”

De weg ernaartoe

Niet zozeer de bestemming primeert, maar wel de weg ernaartoe. Dat is het motto dat Koen en zijn klimbuddy Sara voor ogen houden. “Je kunt nog zoveel reizen maken en zoveel bergen beklimmen, maar als je eindbestemming het enige doel is, zal je nooit ervaren wat écht reizen is”, vindt Koen. “De complete ervaring van begin tot einde en alles ertussen maakt dat je het gevoel van avontuur en op reis zijn tot in het diepste van je vezels vat. De nadruk ligt op de weg ernaartoe.”

“Ik kijk er met ongelofelijk veel goesting naar uit”

“Ons project stoelt op vier diepgewortelde waarden, met name inspireren, delen, natuurbeleving en avontuur. Met het project Seven Summits willen we mensen inspireren om hun dromen achterna te gaan en te worden wat ze vanbinnen zijn. En wat het delen betreft: geluk is alleen geluk als je het kunt delen met anderen.”

“Uiteraard staat de natuur centraal in wat we doen en willen we de bezochte plaatsen mooier achterlaten dan we ze aantreffen. Tot slot is avontuur het kernwoord van alle reizen die je samen creëert. Zonder avontuur zouden de stoere, maar eerlijke reisverhalen weinig gehoor krijgen.”

Bergen, geluk, vrijheid

Het hele project draait rond bergen, gelukkig zijn en vrijheid. Die woorden heeft Koen in het Engels in zijn ijspikkel laten graveren: mountains, happiness, freedom.

“Als het even moeilijker gaat bij een beklimming herhaal ik de drie termen als een soort mantra tijdens het stappen of klauteren”, zegt hij. “Ik zou heel graag een ervaren alpinist worden, die zich met respect voor het hooggebergte toelegt op extreme uitdagingen. Wie mij kent, weet dat ik van geen kleintje vervaard ben. En dat ik voor mijn doelen ga, ook als die lastig om te halen zijn.”

De beklimmingen in de Andes zullen Koen doen ervaren hoe het aanvoelt om langere tijd op grote hoogte te verblijven. Want zoiets valt zeker niet te onderschatten. “We zullen natuurlijk lokale gidsen meenemen”, zegt hij. “We laten ons degelijk begeleiden. Maar anderzijds willen we zo basic mogelijk naar de top gaan. Met degelijk materiaal, dat moet wel, maar zonder luxe. Ik kijk er met ongelofelijk veel goesting naar uit.”