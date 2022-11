Knokse watersportclubs waar koning Filip leerde kitesurfen nu opgenomen in lijst van hofleveranciers

De nieuwste hofleverancier van ons land? Dat is geen bakker of chocolatier, maar het zijn wél de watersportclubs in Knokke-Heist waar koning Filip al tien jaar komt. Uitbater Frank Vanleenhove (60) leerde de toenmalige prins de kneepjes van het vak en ziet de koninklijke familie nog steeds op regelmatige basis langskomen. En de koning regelt daarbij zélf zijn afspraak, zo blijkt.

Dat het Koninklijk Paleis een lijst bekendmaakte met zes nieuwe hofleveranciers, is op zich niks bijzonder. Wat wél meteen opvalt in het lijstje, is ‘Surfers en Lakeside Paradise’. Geen bakker, chocolatier, tapijtenleverancier of andere klassieker, wél de watersportclubs van Frank Vanleenhove. En daar is hij bijzonder trots op, zegt Vanleenhove. “Ik ben nu veertig jaar bezig in het vak. Laat ons zeggen dat dit de absolute kers op de taart is.”

Maar die kers komt er niet zomaar. De voorbije decennia groeiden de Knokse watersportclubs uit tot absolute symbolen in de watersportwereld. “Het is zeker een werk van lange adem”, vertelt Vanleenhove. “Deze erkenning bewijst wel dat we goed bezig zijn.”

Goeie leerling

Hij was nog prins Filip toen hij een eerste keer op bezoek kwam in Surfers Paradise en later Lakeside Paradise, herinnert Frank zich. De 60-jarige man is trots wanneer hij vertelt over de watersportkunsten van onze huidige koning. “Hij is zeker een goeie leerling”, glimlacht Vanleenhove. “Toen hij in 2013 koning werd, dacht ik dat hij geen tijd meer zou vinden om te kitesurfen en langs te komen. Maar hij is dat altijd blijven doen.”

“Een windsurfende koning, dat moet toch een unicum zijn in de wereld?”

Onze koning is gepassioneerd. Als hij tijd heeft, belt hij me: Frank, zal er wind genoeg zijn morgen, want ik kan komen, zegt hij dan. Hij is echt heel gemotiveerd, net zoals zijn kinderen trouwens. Ook prins Emmanuel kan meer dan goed windsurfen. Ach, weet je, eenmaal de koninklijke familie in het water gaat, zijn het ook ‘gewoon’ normale mensen waar er gelachen en gestoeid wordt onderling. Dat maakt het net zo mooi. En zeg nu zelf: een windsurfende koning, dat is volgens mij een unicum in de wereld”, glimlacht Frank. “Hij wil zelfs leren foilen.”

Discretie

Hoe trots Frank ook is, een album met foto’s van een surfende koning, heeft hij niet. “We zijn altijd discreet en dat wordt zeker geapprecieerd”, aldus Vanleenhove. Het Belgische Paleis gaf de voorbije jaren op sociale media wel al enkele video’s vrij waarin de koning onder andere zijn landgenoten nog enkele fijne laatste vakantiedagen wenst. Terwijl hij aan het kitesurfen is, welteverstaan. “Voor mij geen verrassing, want hij maakt graag zelf video’s met de Gopro”, knikt Vanleenhove, die op 29 november op het Koninklijk Paleis wordt verwacht. (MM)