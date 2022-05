Knokke-Heist pakt uit met indrukwekkende speeltoren met spiraalglijbaan in Directeur-Generaal Willemspark

Mekano Play uit het Limburgse Kinrooi heeft in opdracht van het gemeentebestuur in de duinen op de hoek van de Parkstraat en de Zeedijk in Heist een monumentale speelinstallatie geplaatst.

Op de site van het voormalige zwembad De Raan is een indrukwekkende gele spiraalglijbaan van 8 meter hoog opgetrokken. Vanop de uitkijktoren heb je een prachtig zicht op de Noordzee en het glooiende duinbos van het Directeur-Generaal Willemspark.

Aan de buitenzijde van de speeltoren zijn klimgrepen en een glijstang voorzien voor extra klauter- en glijplezier. De werklui hebben nu ook een toegangspad aangelegd en 4 extra zitbanken voorzien zodat ook volwassenen kunnen genieten terwijl de kinderen zich uitleven op de speeltoestellen.

Het gemeentebestuur heeft met Mekano Play een onderhoudscontract voor 10 jaar afgesloten zodat de veiligheid van de speeltoestellen perfect gegarandeerd blijft.