Knokke-Heist maakt zich op voor nieuw zomers weekend: “Politie extra paraat om overlast in te dijken”

Er staat opnieuw een zomers weekend voor de deur. Dat zorgt voor heel wat blije en ontspannen gezichten in Knokke-Heist, maar helaas soms ook voor overlast, beseft het gemeentebestuur.

“Weet dat zowel het gemeentebestuur als de politie ook komend weekend extra paraat staan om deze drukte-overlast tot het absolute minimum te beperken”, klinkt het in een mededeling. “Op hittedagen trekken vele inwoners van de Belgische en Noord-Franse grootsteden naar de midden- en oostkust, wellicht door de versnelde bereikbaarheid via de A11 en de heel erg strenge toegangsregels voor de recreatiedomeinen in het binnenland”, zegt het gemeentebestuur. “In Knokke-Heist hebben het politiekorps en het gemeentebestuur hiervoor een specifieke procedure ontwikkeld om op zulke zomerse topdagen niet alleen extra capaciteit aan mensen en middelen in te zetten, maar om ook specifieke opdrachten uit te voeren op vooraf gedefinieerde plaatsen, verkeersassen en hotspots. Dit moet leiden tot een versterkte blauwe aanwezigheid op het terrein en een handhavende politie die bepaalde strafbare gedragingen (domein verkeer, bestuurlijk en gerechtelijk) kordater kan aanpakken. De politie kan je bereiken via het telefoonnummer: 050/61.96.19.”

Reinigingsdiensten

Ook staan de gemeentelijke reinigingsdiensten klaar om de gemeente en het strand zo netjes mogelijk te houden zodat ook de netheid van Knokke-Heist bewaakt wordt. De gemeente vraagt om afval terug mee te nemen, dan wel in één van de honderden vuilnisbakken te deponeren. De gemeenschapswachten, versterkt met jobstudenten, worden dan weer ingezet om de beeldkwaliteit van de kust gemeente mee te helpen bewaken en bezoekers te informeren over de geldende hoffelijkheidsregels. En ook de redders houden een oogje in het zeil en communiceren met de politie als er zich incidenten voordoen.

Daarnaast houdt het lokaal politiekorps, in nauw overleg met het gemeentebestuur, niet alleen de vinger aan de pols om te werken rond het object veiligheidsgevoel, maar zetten ze ook in op de subjectieve veiligheidsbeleving. “De blijvende investeringen in technologie waaronder ons goed uitgebouwd cameranetwerk, voldoende kwalitatief en kwantitatief geschoold personeel en de publiek-private samenwerking blijven de speerpunten in het beleid”, besluit het gemeentebestuur. (MM)