Knokke-Heist krijgt een eigen boulodrome

In Knokke-Heist zijn de werkzaamheden gestart voor de bouw van een overdekte petanquehal. Die wordt gerealiseerd ter hoogte van de huidige blauwe tennisvelden naast de sporthal van het sportcentrum Laguna in Duinbergen.

Door de groeiende populariteit van de petanquesport in Knokke-Heist was de vraag groot naar kwalitatieve indoormogelijkheden om ook buiten de zomerperiode petanque te kunnen spelen.

19 indoorbanen

De gemeente Knokke-Heist investeert om die reden 850.000 euro (excl. btw) in de bouw van een volwaardige boulodrome met 19 indoorbanen. Zowel de petanqueclubs alsook individuele petanquespelers zullen hier het hele jaar door gebruik van kunnen maken en in aangename omstandigheden deze toegankelijke sport kunnen beoefenen.

De aannemer is nu begonnen met de voorbereidende grondwerken en het verplaatsen van de bestaande fietsenstalling. Het doel is de werken deze zomer af te ronden zodat de boulodrome voor het nieuwe winterseizoen in gebruik kan worden genomen. (MM)