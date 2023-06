Knokke-Heist investeert 60.000 euro voor de vernieuwing van het basketplein aan het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark

Knokke-Heist investeert 60.000 euro in de vernieuwing van het basketplein aan het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark.

Op de site werd vorige maand nog de nieuwe outdoor fitness zone geopend en nu heeft het gemeentebestuur ook beslist om het bestaande basketveld te vernieuwen. De opdracht voor de aanleg van dit nieuwe outdoor basketveld zal worden uitgevoerd door de firma PlaySport International bv uit Dilbeek. Het prijskaartje bedraagt 59.907,10 euro.

Het huidige basketveld is immers in slechte staat, maar wordt door de jongeren in de buurt nog steeds gebruikt. Het gemeentebestuur wenst dit basketpleintje nieuw leven in te blazen door het een hedendaagse invulling te geven met kwalitatieve en duurzame materialen. Zo zal de ondergrond bestaan uit een modulaire, waterdoorlatende en slipvaste onderlaag en zijn de basketdoelen in hoogte verstelbaar zodat ook de kleinere kinderen er gebruik van kunnen maken. (MM)