Knipse Winterfeesten van 16 tot 18 december

Café Den Arend, café Cirque Central en tearoom Twin’s slaan weer de handen in elkaar tijdens de Knipse Winterfeesten van vrijdag 16 tot en met zondag 18 december.

“We gaan in het midden van de knip tussen de Kortrijk- en Bruggestraat een halfopen tent plaatsen zodat de aanwezigen zeker in het droge staan”, legt Lieze Baert van café Den Arend uit. De tent zal ingekleed worden in het kersthema, daarnaast blijven de terrassen van de cafés ook open.

“Op vrijdag starten we om 16 uur met een after work en om 20 uur komt er een dj plaatjes draaien. Zaterdagnamiddag halen we de nagelblokken boven voor een nagelcontest. ‘s Avonds zorgt The Almost Swinging Jazz Band voor sfeer. Zondagnamiddag komt in samenwerking met Shopping Tielt de kerstman samen met zijn elfjes op bezoek. Tussen 15 en 17 uur kunnen de kinderen zich laten schminken en is er een kinderdisco voorzien.”

Alle drie de horecazaken dragen op hun eigen manier hun steentje bij om er een gezellig en sfeervol weekend van te maken. “Wij zorgen voor de warme dranken zoals Irish coffee en glühwein, Twin’s verzorgt gebak en dessertjes en de Cirque Central voorziet een winterse cocktail- en shotjesbar.”

Lieze laat ook nog weten dat er in februari plannen zijn voor een après-ski bar rond de knip.

(LVC)