Klondiker neemt deel aan Brouwerijdagen

Tijdens de weekends van 14 oktober tot en met 27 november vinden er in de Leiestreek Brouwerijdagen plaats. Toerisme Leiestreek organiseert dit initiatief en kreeg prompt de medewerking van 21 brouwerijen uit de streek. Elk weekend ben je welkom voor rondleidingen, workshops en unieke bierbelevingen bij enkele van die brouwerijen.

Op 22 en 23 oktober zijn er rondleidingen en tasting in de ambachtelijke huisbrouwerij Klondiker in de Spoorweglaan 2 in Meulebeke bij Dirk en Kathleen. Op zaterdag en zondag zijn er brouwerijbezoeken van 10 tot 16 uur. Graag inschrijven via https://huisbrouwerijklondiker.be/de-brouwerij/inschrijven-brouwerijdagen. Er zijn telkens zes tijdsloten (om 10, 11 , 13, 14 15 en 16 uur).

Ribbetjes

Op zaterdag kan je genieten van ‘Beer en Ribs’. Er is een voorgerecht, gelakte ribbetjes met Klondikerpatatje en een dessert. Per gerecht is er een aangepast biertje. Dit alles vindt plaats in een verwarmde tent. Voor de maaltijd betaal je 40 euro. Inschrijven kan via www.huisbrouwerijklondiker.be/de-brouwerij/inschrijven-beer-ribs. De inschrijving is pas geldig na betaling. Op zondag is er om 15 uur in de verwarmde tent een optreden van ‘The Dreadnoughts’. Ze brengen een mix van country, blues en folk, Van Hank Williams tot Johny Cash en van Muddy Waters tot Little Walter. (LB)

www.huisbrouwerijklondiker.be.