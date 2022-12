KLJ Weredra maakt zich op voor tractorparade

KLJ Weredra organiseert op vrijdag 16 december de 2e editie van de tractor kerstparade. “Het doel van onze kerstparade is dat de tractor zo origineel mogelijk versierd wordt met kerstverlichting”, zegt organisator Camiel Debuysere.

Vorig jaar werd bescheiden gestart met een kerstoptocht van tractoren. “Het was een idee van mijn broer Achiel waar ik met plezier aan meewerkte. Bij kerst 2020 kon het evenement niet doorgaan, vorig jaar konden we dat uiteindelijk wel opstarten. Nu zijn we klaar om van dit event een klassieker te maken in Heuvelland.”

De tractoren van de deelnemers kunnen voorafgaand aan de optocht bekeken worden op de parking aan de Fontein in De Klijte waar de parade ook start en dit vanaf 18 uur. “Liefhebbers zullen zeker hun hartje kunnen ophalen aan de vele tractoren die mee zullen rijden. Ook de techniek om de kerstverlichting aan te brengen zal velen interesseren. Met de standaard 12V hebben we zeker niet voldoende, vandaar dat velen met een stroomgroep zullen werken. Die wordt dan als het ware ingebouwd in de tractor.” Zowat alle bekende merken van tractoren zullen aanwezig zijn.

De kerstparade start dan om 19 uur. “We rijden door de dorpen van onze KLJ: Westouter, Reningelst en Dranouter. Ook Loker en De Klijte doen we aan. Beide dorpen hadden vroeger een afzonderlijke afdeling, maar sloten recent aan bij Weredra.” De organisatie rekent op een maximum van 55 tractoren die aan 10 kilometer per uur door de straten van de dorpen zullen rijden. “Aan die snelheid moet iedereen kunnen genieten van het spektakel.”

Na de tocht wordt er verzameld in het dorpscentrum de Fontein voor de prijsuitreiking van de mooist versierde tractor. Het is een jury bestaande uit leden van het Algemeen Boerensyndicaat afdeling Heuvelland die de resultaten zal bekendmaken. Dan ook start het kerstcafé met hapjes en drankjes.

(MDN)