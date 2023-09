Klimkaffee opent op 25 september in de Groenedijkstraat: “Dit wordt een echte belevingszaak”

Christophe Geens opent op maandag 25 september zijn Klimkaffee in de voormalige Bikers Loft Groenedijk van Ivan Desender. Na enkele jaren komt er weer volop leven op de site. Naast een grote ruimte met klimmuren gaan ook het café en het terras weer open. “Ik wil er graag een belevingszaak van maken”, zegt Christophe.

De vroegere Bikers Loft Groenedijk was wijd en zijd bekend als het motorhotel van Oudenburg. Recent leende het onderdak aan Oekraïense vluchtelingen. Het gebouw heeft echter nog een groter verleden, want het werd gebouwd door de familie Vande Pitte, actief in textiel, die er werkgelegenheid gaf aan heel wat jonge meisjes uit de buurt. Nu wordt de Bikers Loft het Klimkaffee. Vanaf 25 september kan je er gaan muurklimmen. Christophe Geens (42) is het brein achter dit project. Hij stapt daarmee niet in onbekend gebied, want in Mechelen en Herentals startte hij ook al dergelijke zaak op met zijn partners. Het Klimkaffee in Oudenburg is volledig zijn kind.

Eigen hobby

“Ik was zelfstandige tuinman en maakte enkele jaren geleden een carrièreswitch. Klimmen was mijn hobby en ik ondervond dat er in België een tekort was aan klimzalen”, vertelt Christophe, wonende in het Mechelse. “Op mijn zoektocht naar een locatie vond ik dit pand hier te huur. De grote ruimte leek me meteen geschikt om er klimmuren te installeren. Ik kreeg van de eigenaar toelating om dit te realiseren, op voorwaarde dat de kamers waar destijds de motards sliepen, behouden bleven”, legt de uitbater uit.

Boulderen

Na een kennismaking op zaterdag 23 september opent Klimkaffee definitief de deuren op maandag 25 september. Kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen tot 50 jaar en ouder kunnen er kennismaken met deze sport die een olympische discipline wordt met als juiste term boulderen. “Het is onze bedoeling om regelmatig wedstrijden te organiseren en op termijn zal je hier ook lessen kunnen volgen. Vanaf januari komt er zelfs een jeugdwerking. En wie dat wil, kan hier op zaterdag een verjaardagsfeestje geven”, aldus nog Christophe. Op de opening van zaterdag 23 september zal klimmen nog niet kunnen, maar wel staat er een wedstrijd op het programma, gevolgd door een optreden van de groep Klaxon uit het Mechelse. De klimmuren zijn 4,5 meter hoog, waardoor er geen touwen nodig zijn; op de grond komen dikke valmatten. “Dit is geen dure sport, want het enige wat je nodig hebt zijn klimschoenen die je ook ter plaatse zal kunnen huren”, vult Christophe nog aan. “Of het Klimkaffee een succes wordt? Ik durf daar bevestigend op antwoorden, want nu al weet ik van interesse van een groep die deze sport beoefent en hier wil komen trainen. Vandaag is het zo dat mensen nood hebben aan een sport die ze individueel kunnen beoefenen zonder daarvoor bij een club aan te sluiten.”

Praktisch

Volwassenen betalen 13 euro, studenten, jongeren en kinderen 11 euro. Klimkaffee zal open zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 17 uur tot 23 uur, op woensdag en vrijdag vanaf 10 uur, op zaterdag vanaf 13 uur en op zondag van 10 uur tot 20 uur.