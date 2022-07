Kleine oase te midden het dorp: “Pluk zelf je bloemenboeket bijeen”

Eva Six heeft in het centrum van Reningelst een ecologische bloementuin geopend. In de bloemenpluktuin van Eden kun je deze zomer zelf een boeket plukken.

“Bloemen maken mensen blij. Iemand een boeket bloemen geven – om te bedanken, als teken dat je die persoon graag ziet of zomaar – is een eenvoudig, mooi en krachtig gebaar. Vaak weten we niet vanwaar die bloemen komen en waarmee ze behandeld zijn”, zegt Eva Six, initiatiefneemster van de bloemenpluktuin.

“In de bloemenpluktuin van Eden kun je deze zomer zelf een boeket plukken. Bloemen die lokaal en ecologisch geteeld worden, volgens de seizoenen. Het is een kleine oase in het midden van het dorp. Waar nu de bloemenpluktuin was, was vroeger de moestuin van onze grootmoeder. Als kind vertoefde ik er heel vaak, ik had er mijn eigen stukje tuin. Op deze plek tuinieren is voor mij dus heel nostalgisch.”

Fijne ervaring

In het begin van de coronaperiode startte Eva met tuinieren op het stukje grond van ongeveer 1.000 vierkante meter. “Eerst kweekte ik vooral groenten, maar het was mijn moeder die voorstelde om wat bloemen te zetten. Zo kreeg ik ook de smaak en geuren van bloemen te pakken en de tuin evolueerde naar de bloemenpluktuin die er nu is. In wat ik doe staan duurzaamheid, ecologie, de natuur en de seizoenen centraal. Het is een heel fijne ervaring om zelf een boeket te plukken. Bloemen plukken doet je even stilstaan bij de seizoenen, bij de natuur, bij jezelf en bij degene voor wie je de bloemen plukt. Een lokale bloemenpluktuin maakt mens én natuur blij.”

Boeketten

“Het aanbod varieert op het ritme van de natuur zelf. Soms is er veel, soms is er weinig. Soms is het droog, misschien soms te nat. Ik nodig de geïnteresseerden uit om gerust eens langs te komen en de kleurrijke zinnia’s, zonnebloemen, reukerwten, lupines, leeuwenbekjes, gladiolen en dahlia’s te bewonderen”, zegt Eva. “De bloemenpluktuin is er voor iedereen. Het is een onbemande of onbevrouwde tuin met zelfbediening. Je betaalt per bloemsteel. Prijzen zijn vanaf 0,70 euro per bloemsteel. Je kunt ook beurtenkaarten kopen en dan kan je tien of vijf keer plukken. Betalen kan cash of via Payconiq. Ik raad aan om een emmer en een snoeischaar mee te nemen. Ik verkoop ook boeketten, die zijn in de weekends te koop in De Gele Deur in Watou en in De Groenselpoorte in Reningelst. Bestellen kan ook.”

De bloemenpluktuin is tijdens de zomermaanden tot en met oktober geopend van 9 uur tot 20 uur. De ingang is via de Groenselpoorte langs Pastoorstraat 15 in Reningelst.

Info: www.eden-lab.be of Facebook en Instagram ‘eden_bloemenpluktuin’.