Kleine helft van Torhoutse bevolking is lid van een lokale vereniging

Opvallend resultaat van een representatieve bevraging onder de Torhoutse bevolking. Liefst 45 procent, de kleine helft dus, is lid van een of meerdere lokale verenigingen. Daar is schepen van Participatie Lieselotte Denolf blij mee: “Ik vind dat een ongelofelijk hoog percentage.”

Het Torhoutse Inwonerspanel, willekeurig samengesteld op basis van een aantal criteria, werd het voorbije najaar ingeschakeld voor een bevraging over het stedelijke vrijetijdsaanbod en de bijhorende dienstverlening. Van de 381 uitverkoren panelleden vulden er 308 de enquête in. Het stadsbestuur gebruikt de resultaten om de juiste beleidskeuzes te maken en ze waar nodig bij te sturen.

Cultuur scoort goed

“Het panel bezorgde ons een goed rapport voor het vrijetijdsaanbod”, glundert schepen Denolf. “Al zijn er uiteraard ook zaken die beter kunnen. Belangrijk is de vaststelling dat de verenigingen duidelijk voor verbinding in de stad zorgen. Dat liefst 45% van de bevraagden lid is van een lokale vereniging verrast me in positieve zin. Daarvan is maar 7 % eerder passief lid, dus zonder aan activiteiten deel te nemen. Voorts doet het deugd dat ons cultureel aanbod gesmaakt wordt.”

Hier volgen de voornaamste andere resultaten van de bevraging.

• Hoe ouder, hoe vaker Torhoutenaren lid van een vereniging zijn.

• Vooral de culturele activiteiten in de stad zijn populair. 67% nam de voorbije drie jaar deel aan minstens één zo’n activiteit.

• 36% neemt aan sportactiviteiten deel. Wie lid van een vereniging is, doet dat vaker dan anderen.

“Verenigingen zorgen voor verbinding”

• De openingsuren van de stadsdiensten worden over het algemeen positief beoordeeld. Toch is 20% van de bezoekers van de bibliotheek daar minder tevreden over. Ook de openingsuren van de jeugddienst scoren onder de gemiddelde tevredenheid. Meteen een werkpunt voor de stad.

• Zowel de zalengids, het vrijwilligersloket als de webshop voor kampjes is voor de ruime meerderheid van de bevraagden onbekend. Er moet dus werk gemaakt worden van de promotie ervan.

• 90% geeft aan wel eens een culturele activiteit bij te wonen. Dat gebeurt voor een ruime meerderheid zowel in als buiten Torhout. Bij 34% van de jongere mensen is dat uitsluitend buiten de stad. Inwoners die lid zijn van een plaatselijke vereniging wonen vaker lokale culturele activiteiten bij.

’Buukepitje’ Houtland

• 51% van de Torhoutenaren gaat minstens een keer per jaar naar de bib en liefst 27% doet dat zelfs maandelijks, wat veel is.

• Als inwoners sporten, is dat hoofdzakelijk in Torhout zelf. Slechts een minderheid gaat voornamelijk over de stadsgrenzen aan sport doen. Bij jongeren en inwoners die geen lid van een plaatselijke vereniging zijn, gebeurt dat vaker buiten Torhout.

• Torhout is het buukepitje van het Houtland. De lokale toerismetoppers bij de bevraagden zijn ontegensprekelijk het provinciedomein d’Aertrycke, het Groenhovebos en het Wijnendalebos.

• Qua plaatselijke evenementen steken de Batjes, de (wijk)kermissen en de stadstraktatie er met kop en schouders bovenuit.

www.torhout.be/inwonerspanel