Klein Strand krijgt een multimovepad en avonturensportterrein

Met de komst van een multimovepad en een avonturensportterrein, op het grondgebied van het recreatiedomein Klein Strand, krijgt de omgeving van het Vrije Tijdscentrum Jabbeke nog veel meer sportieve vrijetijdsmogelijkheden.

Natuur en Bos en Sport Vlaanderen willen kinderen op een speelse manier laten bewegen in een natuurlijke en uitdagende omgeving. Beide agentschappen willen kinderen weer naar buiten om er te gaan ravotten. Zowel bewegen als de natuur zijn immers goed voor de gezondheid. Daarom creëerden ze het multimovepad, een ideale mix van bewegen, ravotten en natuurbeleving.

“Eentje is er te vinden in domein De Schorre in Oostende, maar wij gaan hier tegen de zomer van 2023 ook eentje hebben”, zegt schepen van Sport Geert Depree.

“In nauwe samenwerking met het Klein Strand werken we hieraan. Quasi aansluitend zal er op het recreatiedomein ook een avonturensportterrein ontwikkeld worden. Het is de bedoeling dat ‘ons’ multimovepad maximaal toegankelijk zal zijn voor gebruikers van het Klein Strand én dat het avonturensportterrein van het Klein Strand maximaal toegankelijk zal zijn voor de Jabbekenaar.”

Natuurlijke hindernissen

“Het multimovepad komt er net aan het VTC Jabbeke, met start in het bosje waar vroeger ook paintball werd gehouden. Natuurlijke hindernissen en houten constructies dagen kinderen uit om samen met vriendjes en familie op ontdekkingstocht te gaan en daarbij bewegingsvaardigheden in te oefenen. Het bos, de beekjes … zijn hier al ideaal.”

“Maar we wensen een pad van maar liefst 2,5 kilometer te ontwikkelen in samenwerking met Sport Vlaanderen. Het pad zal tot aan het domein van Klein Strand komen. We zullen dit gefaseerd doen, met in eerste instantie waarschijnlijk dus het gebruik van het bos en het aanleggen van kleine heuveltjes met riooldoorgangen”, aldus nog de schepen.

Ook als wandelpad

“De multimovepaden zorgen voor een optimale buitenbeleving en laten kinderen volop bewegen en ravotten. Uiteraard is het ook gewoon als wandelpad te gebruiken. Ideaal voor ouders en begeleiders die even de benen willen strekken.”

“We hopen om dit tegen de zomer van 2023 gerealiseerd te hebben en trekken hiervoor zo’n 150.000 euro uit. En er komt nog meer, in de graszone aan de achterkant van het centrum willen we een buitenfitnesszone. In de uitgestrekte graszone aan de ingang denken we aan golfvoetbal. We willen de mogelijkheden van de buitenruimtes immers meer en meer gebruiken.”

