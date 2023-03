Klein Duimpje en Sneeuwwitje rijzen uit het zand: “Zandsculpturenfestival duikt de wondere wereld van de sprookjes in”

Elk jaar wil het Zandsculpturenfestival Middelkerke het publiek blijven boeien met niet enkel toffe, tijdloze onderwerpen, maar ook met nieuwe, verrassende elementen die het evenement fris en actueel houden. “Voor de editie 2023 duiken we samen de wondere wereld van sprookjes in. Het wordt een ware belevenis voor jong en oud met uiteraard de allerbekendste sprookjes, maar ook enkele parels die je misschien vergeten bent”, zegt organisator Peter Monbailleu.

‘Sprookjes’ vormgen het thema van het zandsculpturenfestival. Bezoekers betreden het festival letterlijk via de grote poort, waarna heel veel sprookjesfiguren hen opwachten. Meer dan twintig sprookjes en personages verrijzen uit het zand: de gelaarsde kat, de kleine zeemeermin, Klein Duimpje, Sneeuwwitje, een grote vuurspuwende draak en meer van dat leuks! Het wordt een heuse sprookjeswereld die ook bevolkt zal worden door echte tovenaars, prinsen en prinsessen.

Het nieuwe zandtheater wordt een beleving voor de kinderen. “In samenwerking met theaterproductiehuis De Proefkonijnen komt de sprookjeswereld ook écht tot leven. Het gezelschap is gespecialiseerd in theater dat je helemaal onderdompelt in unieke verhalen.”, legt Peter uit. “Op mysterieuze wijze is een aantal sprookjesfiguren vast komen te zitten in het sprookjesboek. Aan de kinderen om dit mysterie te ontrafelen en de toverspreuk te vinden die de sprookjesfiguren kan bevrijden.”

Acteurs

“De beleving begint zodra de bezoekers het terrein betreden. Daar kunnen de kinderen aanwijzingen vinden die verwerkt zitten in de zandsculpturen, maar ook bij de acteurs die ertussen rondlopen. Op de theatervoorstelling die dagelijks meerdere keren te zien is, kunnen de jonge speurneuzen al die aanwijzingen bij elkaar brengen om de sprookjesfiguren te bevrijden, zodat ze allemaal nog een lang en gelukkig kunnen leven”.

“En dan is het nog niet gedaan”, gaat Monbailleu verder. “We denken extra aan de kleine tovenaars en prinsessen, met extra ruimte om te stoeien en te spelen. Een springkasteel, een zandbak, leuke speeltuigen en nog veel meer maken een gezinsdagje naar Middelkerke compleet. En het beste nieuws: al die nieuwigheden zijn gewoon inbegrepen in de ticketprijs”.

Van alle tijden

Een grote aanwinst voor inwoners en handelaars. “Het Zandsculpturenfestival heeft zijn plaats verdiend op de evenementenkalender van Middelkerke én van de Vlaamse kust. Bij deze derde editie gaan de organisatoren nog een stap verder en wordt het nog meer een beleving. Sprookjes zijn van alle tijden en boeien zowel jong als oud, zeker als je de knipogen van de ontwerpers zult weten te ontdekken. Ook de locatie aan het Arthur De Greefplein is goed, zowel voor de bezoekers als voor de handelaars in de buurt. We zijn er alvast klaar voor om opnieuw meer dan 100.000 bezoekers te verwelkomen én hen een topdag in Middelkerke te laten beleven. En last but not least, voor onze eigen inwoners blijft het Zandsculpturenfestival een ‘must see’, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. “Daarom verkopen we opnieuw voordeeltickets voor onze eigen inwoners en tweedeverblijvers. Die zullen enkel te koop zijn aan onze toeristische balies”.

Het Zandsculpturenfestival Middelkerke vindt plaats van 1 juli tot en met 10 september. Info en tickets via www.zandsculpturenfestival.com. Ook dit jaar krijgen inwoners van Middelkerke en mensen met een tweede verblijf in Middelkerke 2 euro korting. Die kaarten zijn enkel verkrijgbaar bij de infopunten toerisme.Alle tickets (ook de kaartjes voor de inwoners) zijn vanaf 24 maart om 10 uur te koop. (PG)