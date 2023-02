Klasgenoten uit kostschool in Pervijze komen na 55 jaar weer samen

Op zondag 12 februari kwamen de klasgenoten na 55 jaar opnieuw samen in hun oude school, de kostschool in Pervijze. In het schooljaar 1967-1968 startten ze allen in het eerste jaar familiaal of modern en na 55 jaar kwamen ze nog eens allemaal samen.

Ook een viertal leerkrachten waren van de partij. Hun vroegere leerkracht, Paula Demolder gaf eerst een rondleiding in het schoolgebouw en daarna gingen ze samen genieten van een etentje. Hier haalden ze herinnering op en vriendschappen werden hernieuwd. Het was een feestelijke dag voor de leerkrachten Paula Demolder, Erna Goethals, Lieve Ureel en Nella Winne.

De leerlingen van toen zijn: Annie Annys, Françine Coopman, Marijke Deckers, Moniek Depoorter, Monique Deturck, Katy Hessels, Martine Maertens, Marleen Marchand, Maria Stevens, Monique Vanheste, Nadine Vannieuwkerke, Marleen Waeles, Marijke Boeve, Lena De Burghgraeve, Marie-Clair Hemerycke, Johanna Hessels, Christine Oyaert, Rita Porreye, Marijke Schotte en Frieda Wackenier.