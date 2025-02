Kjartan en Patje tot prins carnaval gekroond

Goed nieuws voor de Orde van de Torhoutnaere. Haar twee carnavalskandidaten slaagden er vorige zaterdag in zaal De Mast met glans in om voldoende stemmen te behalen om tot prins carnaval aangeduid te worden. Kjartan Deseure had 200 stemmen nodig om stedelijke prins te worden en oogstte er 489. Patrick Rens, alias Patje, moest maar 100 stemmen behalen voor de titel van seniorenprins en rijfde er 391 binnen. Kjartan koos als prinses Stephanie Gryspeerdt en Patje ging scheep met Anja Simoen, alias Krulje. Dirk Couwelier blijft de stedelijke keizer en Marc Martens de seniorenkeizer. Op de foto van links naar rechts prins Kjartan Deseure met prinses Stephanie Gryspeerdt, jeugdambassadeur Mats Van Rie en seniorenprins Patrick Rens met seniorenprinses Anja Simoen. Op zondag 9 maart heeft de stoet plaats. (foto JS)