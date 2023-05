Kindvriendelijke kunst- en wandelroute Op Hazenpad: “Omers werk in ere houden”

In Hooglede werd de nieuwe, kindvriendelijke wandelroute ‘Op Hazenpad’ voorgesteld. “Street art, luisterverhalen, poëzie en zoek-opdrachten komen aan bod tijdens de wandeling. De wandelroute is geïnspireerd op de dierensprookjes van schrijver Omer Karel de Laey.”

De dierensprookjes van Omer Karel de Laey brachten inspiratie voor een nieuwe kunst- en wandelroute doorheen het centrum van Hooglede. “Je ontdekt tijdens die route indrukwekkende street art en bij elke tussenstop is er een luisterverhaal of gedicht. Alles is op maat van kinderen, maar ook volwassenen zullen genieten. De wandeling eindigt met een optioneel bezoek aan de kerktoren. De sleutel van de kerktoren kan verkregen worden bij vrijetijdspunt Trimard waar de wandeling ook start. Er is een zoekkaart beschikbaar voor nog meer kinderplezier”, vertelt Annelies Catteeuw van infopunt Trimard.

luchtige wijsheden

De wandelroute is geïnspireerd op de dierensprookjes van Omer Karel de Laey, geboren op De Geite. “Omer had van jongs af aan al een zwakke gezondheid en stierf op 33-jarige leeftijd in zijn geboortehuis naast de kerk van St. Jozef De Geite. Het boekje Dierensprookjes voor schoolgebruik werd uitgegeven na zijn overlijden.

DZIA en kruimeldief

“Met zijn sprookjes slaagde hij erin om zijn levensinzichten op een luchtige manier te verwoorden. Met dit wandelpad willen we het werk van Omer blijven eren en dichter bij onze jeugd brengen, in de hoop dat ze van generatie op generatie verder verteld worden”, gaat Annelies verder. “De murals (imposante muurtekeningen, red.) zijn van de bekende kunstenaar DZIA. Met zijn unieke en herkenbare stijl is hij bekend in binnen- en buitenland. Kruimeldief is een samenwerking tussen vormgever Sarah Van Osselaer en auteur-theatermaker Joost Van den Branden. Zij schreven de luisterverhalen bij de murals en gedichten. Ze probeerden een hedendaagse vertaling van de dierensprookjes te brengen en dat is hen fantastisch goed gelukt”, besluit de gemeente Hooglede. (EVG)