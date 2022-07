Kinderstoet trok, na twee jaar onderbreking, opnieuw door Pittemse centrumstraten

Naar aanleiding van de Dag van het Kind trok, na een onderbreking van twee jaar, op maandagnamiddag 11 juli voor de 42ste maal de kinderstoet door de Pittemse centrumstraten. De kinderen waren duidelijk blij om zich weer te kunnen uitdossen in diverse thema’s.

Sinds vele jaren trekt, naar aanleiding van de Dag van het Kind, een week voor de feeststoet van Zotte Maandag de kinderstoet door de Pittemse centrumstraten. Helaas kon deze wegens corona twee jaar niet doorgaan. Gelukkig vonden de kinderen ook nu weer de motivatie om zich te verkleden en tijdens de stoet het beste van zichzelf te geven.

Om en bij de 190 kinderen schreven zich dan ook in voor de stoet, ietsjes minder dan de 216 van drie jaar geleden, maar dat kon de pret niet bederven. Deken Koen Warnez, zijn vrouw Heidi en Zotte Treze 2019 Leonie Desmet zagen dat het goed was en keken met veel genoegen naar al het jong talent dat de revue passeerde. Siel Vandendriessche en Pittems Zotteke Luc Roelens namen de presentatie voor hun rekening. Het talrijk opgekomen publiek genoot duidelijk van al dat jeugdig enthousiasme.

Varkentjes alom

Bij de individuelen en duo’s was de opkomst met drie deelnemers eerder beperkt en Louis Glorieux en De Lieveheersbeestjes werden dan ook ex aequo eerste. Veertien groepen schreven zich in zaal De Magneet in om aan de stoet deel te nemen. Wat de thema’s betreft, was het varkensbedrijf van deken Koen nooit ver weg en ook de verwijzingen naar Vlaanderens meest populaire voetbalserie passeerden regelmatig de revue.

Zo maakten bij diverse groepen de varkentjes hun opwachting en zagen we Radio Hallo, DDT en de vele personages uit het café van Pascalleke regelmatig de revue passeren. Enkele groepen zochten hun heil toch ergens anders en kwamen uit bij de Far West, het grote aanbod aan emoji’s, de Ronde van Frankrijk of het luchtvaartpersoneel.

Winnaars

De jury had het niet gemakkelijk om uit al dat moois een winnaar te kiezen, maar uiteindelijk werden ze het toch eens. Tweede in de uitslag werd de groep van De Akker 2, die becommentarieerd door gelegenheidsreporter Martha Michels, de aankomst van de Tour de France tot leven riep. Winnaar werd de groep van Den Berg, toevallig de Pittemse wijk waar deken Koen woont. De groep Crazy Jungle, met zijn overvloed aan roze zwijntjes, kreeg dan weer het golden ticket en verzekerde zich daarmee van deelname aan de grote stoet op Zotte Maandag zelf.

In afwachting van de prijsuitreiking konden de kinderen nog actief meespelen met de mensen van Jeuk Meespeeltheater. Alle kinderen kregen ook nog een pennenzak met het Pittems Zotteke erop geborduurd mee naar huis, alsook zes tickets voor de kermis. Voor de winnende groepen was er ook nog een zak met speelgoed. (JG)