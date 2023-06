Kindergemeenteraad sluit af met foute fuif

Stad Oostende hecht veel belang aan inspraak en participatie van de inwoners. Om ook de jongsten onder ons de kans te geven om mee te denken over de Stad aan Zee, werd dit schooljaar een kindergemeenteraad georganiseerd. Vorige vrijdag werd de werking voor dit schooljaar beëindigd met een foute kinderfuif. In de kindergemeenteraad kregen 19 kinderen van verschillende Oostendse scholen de kans om mee te denken over de toekomst van de stad. Ook de kinderen uit het vijfde leerjaar, die niet konden deelnemen, werden betrokken. Voor en na elke vergadering kregen de kindergemeenteraadsleden enkele opdrachten mee, zodat ook hun ideeën of meningen gehoord werden. Vanuit de klassen werd alvast sterk gesupporterd voor hun vertegenwoordiger. De kinderen begonnen hun avontuur met de woorden “Ik zweer mijn taken als kindergemeenteraadslid met eerlijkheid, nauwkeurigheid en neutraliteit uit te voeren”.

Na deze plechtige woorden en het nemen van heel wat foto’s begon het echte werk en volgden er vier themavergaderingen. Naast al dat denkwerk was er natuurlijk ook ruimte voor plezier. Met een gocart reden de raadsleden langs belangrijke plaatsen die aansloten bij thema’s zoals participatie en milieu. De kinderen toonden zich tijdens het bezoek van de dienst Sport van hun sportieve kant tijdens een partijtje honkbal op het strand. Ze mochten in een professionele radiostudio een reclamespot inspreken voor de kinderfuif. Twee raadsleden mochten bovendien aanwezig zijn op de North Sea Summit en als bedanking mochten alle leden van de kindergemeenteraad via videocall in gesprek gaan met premier Alexander De Croo. (HH/foto PM)