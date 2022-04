Kinderen kunnen opnieuw buiten spelen tijdens de Buitenspeeldag

Op woensdag 20 april vindt de Buitenspeeldag opnieuw plaats in de gemeente Wingene. Team Jeugd en Sport nam het besluit om van deze editie een topeditie te maken.

“Voor veel kinderen zal de Buitenspeeldag het eerste grote evenement zijn en dit na de coronamaatregelen, waar de kinderen naartoe kunnen gaan”, weet schepen van Jeugd Jens Danneels (CD&V). “We willen dan ook meteen heel wat vaste maar ook nieuwe activiteiten terughalen naar het sportpark.” Alle kinderen en jongeren van het eerste tot het zesde leerjaar zijn welkom in de namiddag van 14 uur tot 17 uur.

Leuk programma

Op het programma staan diverse activiteiten. Bumper Balls, kajakken op de vijver, een rodeostier, gekke fietsen, springkastelen, quad-rijden, een speleobox, sport-initiaties, radio maken bij Radio Oost-West en zoveel meer plezier voor en dit alles voor een klein prijsje van twee euro. Vanuit de gemeente Zwevezele worden bussen ingezet om de kinderen veilig van en naar het sportpark in Wingene te brengen. Er is mogelijkheid om in te stappen op twee locaties. Om 13.15 uur in sporthal de Zwaluw in Zwevezele en om 12.30 uur aan de kerk op de Hille. Omstreeks 17.30 uur zijn de kinderen terug veilig thuis. Daarbovenop begeleidt de kinderopvang in Zwevezele de kinderen van en naar de verschillende locaties.