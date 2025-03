Kinderen bouwen erop los tijdens het legokamp

Kinderen van het eerste leerjaar tot het twee middelbaar konden inschrijven voor een legokamp. In totaal namen 33 kinderen deel.

“We organiseerden het kamp een beetje zoals het programma Legomaster. Elke dag kregen de kinderen een nieuwe uitdaging waarbij ze dan volgens eigen creativiteit en inspiratie aan de slag gingen”, vertelt Kenneth Kimpe, begeleider van Sportival.

“Alle kinderen waren ook juryleden en beoordeelden elkaars werk. Zo werd er dagelijks een winnaar uitgeroepen en aan het eind van de week werd er een kampioen gekozen. We hebben hier heel wat mooie, creatieve bouwsels gezien, zowel van de oudste kinderen als van de hele jonge deelnemers. Het is leuk werken met hen, maar vooral de kinderen zelf hebben zich enorm geamuseerd. Ze werkten samen in groep, leerden elkaars werk waarderen, genoten en waren trots op hun gezamenlijke creaties. Ze waren heel blij en deden het heel graag”, zegt Kenneth. “Het was leuk, als er opnieuw een legokamp wordt georganiseerd, wil ik er zeker weer bij zijn”, klonk het bij heel wat kinderen. (foto ACK)