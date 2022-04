Kinderburgemeester doet oproep aan inwoners: “Heb respect voor speelpleintjes”

Opgemerkte toespraak, vorige zondagmorgen, ter gelegenheid van de opening van het speelpleintje in de wijk met de Zonnebloemstraat en de Paardenbloemstraat in Zwevegem. Kinderburgemeester Thibeau Coussement gaf er de vandalen een flinke veeg uit de pan.

Sinds de pandemie beseffen mensen beter hoe belangrijk het is om wat groen en een speelpleintje in de buurt te hebben. “Onze kinderen en jongeren stimuleren om buiten te komen, dat ondersteunen wij vanuit het gemeentebestuur met veel plezier”, zei schepen van Jeugd Isabelle Degezelle (CD&V).

Speelprikkels creëren

“Vandaar dat we al 35 speelpleintjes hebben ingericht. Die staan allemaal op een kaart die je gratis kan halen aan het gemeentepunt. Ook zijn er al twee speelroutes: in Zwevegem en in Moen.”

“Kinderen moeten dicht bij huis ten volle kunnen genieten van groen, met een ontmoetings- en ravotplekje. Naast het inrichten van nieuwe speelpleintjes, proberen we ook af en toe enkele toestellen te verplaatsen, om nieuwe speelprikkels te creëren.”

Kindergemeenteraadsleden

Voor ieder speelplein stelt men ook een peter of meter uit de buurt aan, die een oogje in het zeil houdt en problemen of mankementen kan signaleren. Voor dit speelpleintje diende Joke Van Cleven zich aan.

Er waren ook enkele kindergemeenteraadsleden aanwezig op de opening. Kinderburgemeester Thibeau Coussement riep in een toespraak op om respect te tonen voor de speelpleintjes: “We zijn blij dat er opnieuw een speelpleintje bij komt. We hopen wel dat er deftig zal gespeeld worden, want op sommige pleintjes bekladden jongeren er de bordjes die er staan. Daarom vragen we respect voor deze pleintjes, van alle Zwevegemnaren.”

Rookvrije speelpleintjes

Verder besloot de kindergemeenteraad als actiepunt alle speelpleintjes rookvrij te maken. Ook kan je her en der in de gemeente een logo ‘Hier begint de Zee’ vinden bij rioolputjes, als oproep om ook daar maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen en geen sigarettenpeuken of ander vuil in de putjes te gooien zodat deze verstoppen of het regenwater vervuilen.

Schepen Degezelle voegde er nog aan toe dat er ook in coronatijden op vlak van speelruimte niet is stilgezeten. “Zo kwam er een speelplein in de schilderswijk op de Kappaert, werd de speelplaats van de Vrije Centrumschool opengesteld, werd in de De Taeyestraat een nieuw speelpleintje gemaakt in samenwerking met Dumobil, en kwamen er speelzones aan het Leanderhof in samenwerking met CAAAP.”

“En er zijn nog heel wat plannen. Ik denk hierbij aan de uitbreiding van het speelbos in Otegem, een opwaardering van de skate-infrastructuur en het aanpakken van de speelruimte bij het Huis van het Kind en de schoolspeelplaatsen.” (Geert Vanhessche)