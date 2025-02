Kinderboerderij Lettenhof stoomt zich klaar voor nieuw seizoen: “Er valt altijd iets te beleven”

Ga je langs Vlaamse wegen, dan kom je ongetwijfeld kinderboerderijen tegen. Ook op kinderboerderij Lettenhof kom je helemaal tot rust tussen de lieve dieren en prachtige natuur. Sinds 2012 verzorgen zaakvoerders Johan Letten (64) en zijn echtgenote Igrid Deman leerzame en leuke activiteiten voor jong en oud.

Hij is boer, maar ook aannemer, paardenfokker, marinier en smid. Met een hof van enkele duizenden vierkante meter, trekpaarden om te onderhouden en binnenkort ook begeleider voor workshops in de vernieuwde smidse, is het een wonder dat hij nog uren in zijn dag vindt om tijd door te brengen met zijn gezin en kleinkinderen. Maar kennis met Johan Letten (64). Al 12 jaar is hij samen met zijn echtgenote Ingrid de drijvende kracht achter kinderboerderij Lettenhof in Middelkerke.

Gelegen in de uitgestrekte velden van het charmante Middelkerke, vind je kinderboerderij Lettenhof. Al diverse jaren is de boerderij van Johan en Ingrid een favoriete plaats voor kinderen en hun gezin om een middag te spenderen tussen de natuur en de dieren. We treffen boer Johan in de ochtend op het erf wanneer hij zijn ronde aan het maken is om de dieren te voederen.

Schoon boerenleven

Johan groeide op in Leffinge, een deelgemeente van Middelkerke. Als jonge kerel was hij enkele jaren bij de Belgische Zeemacht, maar ruilde de Noordzee jaren geleden met veel liefde in voor de verse kliete van de Middelkerkse polders. Johans interesse in paarden? Die is er altijd al geweest. “Mijn ouders hebben altijd op het platteland gewoond. Ik kom uit een gezin van vijf kinderen”, vertelt Johan. “De interesse in dieren, en vooral in paarden, is ontstaan door als kind het beroep van smid te leren kennen. Onze overbuurman was een smid en ik ging vaak gaan kijken.”

Ondertussen woont Johan al 20 jaar met zijn echtgenote Ingrid op de site van het Lettenhof. “Toen we naar hier verhuisden, was er werkelijk niets. We hebben onze boerderij van de grond opgetrokken. We hebben de loods van 1.200 vierkante meter omgebouwd tot een huis en het hof in orde gebracht. Samen met mijn kinderen Thibault, Valerie en Melanie hebben we doorheen de jaren de hoeve omgetoverd tot een levendige kinderboerderij. Ja, dat hebben we allemaal zelf gedaan. Met hier en daar wat hulp natuurlijk”, lacht Johan. “Ik ben eigenlijk een aannemer en restaureerde oude gebouwen. En heel vroeger was ik een Belgische trekpaardenfokker, maar sinds 12 jaar vind ik veel meer plezier in het runnen van een kinderboerderij. In en rond Middelkerke was er bijna niets voor kinderen en gezinnen. Nu is het Lettenhof echt een begrip geworden in de streek. We krijgen zelfs regelmatig bezoek van de burgemeester.”

“Het liefst ben ik op de boerderij en kijk ik naar de velden”

“Ik hou van ons boerderijleven. Het Lettenhof is de plek waar ik het liefste ben. Toen ik bij de Zeemacht was heb ik veel gevaren en veel landen gezien, maar dat hoeft niet meer voor mij. Het liefst ben ik op de boerderij en kijk ik naar de velden. Hier ben ik het gelukkigst. Er valt altijd wel iets te beleven. In de zomer mogen we heel veel gezinnen met kinderen ontvangen en in de winter ben ik bezig met de verzorging van onze dieren”, zegt Johan. “Naast mijn familie, zijn de dieren het belangrijkste voor mij. We proberen hen dan ook zoveel mogelijk vrijheid te geven. We vinden het belangrijk dat onze dieren actief blijven, ook in het najaar. De meeste dieren lopen los op de hoeve.”

Boer Johan voert zijn beroep met heel veel liefde en passie uit. “Ik heb heel veel geleerd van oudere mensen hier op het platteland, zeker over hoe je een boerderij draaiende houdt. Zij bezitten zoveel wijsheid. Onze overbuur in Leffinge had enkele trekpaarden en reed nog rond op een paardenkar. Ik heb dat altijd heel charmant gevonden. Die tradities wil ik nu ook doortrekken op onze boerderij”, vertelt Johan. Hij houdt zich aan zijn woord. Kinderen kunnen in het voorjaar meerijden op de paardenkar van het Lettenhof.

Workshops

Johan is volledig verknocht aan zijn boerderij. In de zomer is het Lettenhof een bruisend punt in Middelkerke, maar Johan en Ingrid maken van de wintermaanden gebruik om de boerderij in orde te maken en nieuwe activiteiten uit te werken. “Nu hebben we al een functionerende hoef- en kunstsmederij, maar tegen het voorjaar willen we de deuren van die ruimtes meer openzetten voor het publiek. De machines in de hoefsmederij zijn minstens 100 jaar oud, maar werken nog. De bedoeling is om dan ook workshops te organiseren. Ik ben hoef- en kunstsmid, dus kan ik zelf de initiaties geven.” (ZB)