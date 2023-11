Kim Van der Beke heeft bijna 76.000 volgers op TikTok: “Ik voel me soms een actiefiguur”

Met liefst 75.600 volgers is Kim Van der Beke een van de populairste TikTokkers uit de Brugse regio. Om een idee te geven: met haar toeschouwers kan ze meer dan drie Sportpaleizen vullen. Maar Kim doet nog meer. Ze is ook leerkracht, danscoach, personal trainer én in het weekend werkt ze in restaurant ‘t Nieuw Walnutje. “Ik ben graag met van alles bezig. Daar krijg ik energie van.”

Voor de leken onder ons: TikTok is een app waar je korte filmpjes mee kunt maken en delen. Het socialemediaplatform is heel populair onder kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Kim vertel ons, wat is de gouden formule om een succesvolle TikTokker te worden?

“Een eenduidig antwoord kan ik hier niet op geven. Ik denk dat het de combinatie is van een aantal zaken. Ik breng een mix van dans, fitness, mode, Disney én filmpjes waarin ik mezelf niet al te serieus neem en zelfs met mezelf lach. Die humor is volgens mij de grote aantrekkingskracht. Het is meer dan enkel sexy en mooi wezen.”

Disney zeg je?

“Ja, ik heb altijd een grote passie voor Disney. Ik doe dan ook niets liever dan mij verkleden, al dan niet in Disneyfiguren. Het is een beetje een uit de hand gelopen hobby. Door mijn vele fysieke jobs voel ik me soms ook een actiefiguur.” (lacht)

Leerkracht, danscoach, personal trainer… Je houdt een aantal ballen tegelijk in de lucht. Hoe combineer je dit allemaal?

“Daar schuilt inderdaad een heel strak schema achter. Ik ben bijna nooit thuis. Ik denk dat ik een lichte vorm van ADHD heb. (lacht) Maar ik ben graag met vanalles bezig. Daar krijg ik energie van. Ik ben op freelancebasis interimleerkracht lichamelijke opvoeding in verschillende basisscholen, maar ook Sport Vlaanderen doet vaak een beroep op mij. Als personal trainer begeleid ik mensen in een privé-fitness in de regio en in de weekends doe ik de zaal in ’t Nieuw Walnutje, het restaurant van mijn vriend Glenn en zijn zus op het Walplein in Brugge. En dansen, dat is mijn leven. Al mijn hele leven dans ik bij Dansschool Ramon in Brugge. Ik geef er dansles in verschillende stijlen: hiphop, showdance, hedendaagse dans, clipdance… Ik kan heel wat stijlen aan. Zelf heb ik gedanst van mijn negen jaar. Ik ben tien jaar geleden gestopt met dansen om coach te worden. Ik ben als danseres tien keer solo Belgisch kampioen geworden. Dat was in hiphop en clipdance. Het hoogtepunt was toen ik Belgisch kampioen werd in drie verschillende categorieën.”

In de zomervakantie blaas je even uit?

“Integendeel, dat zijn de drukste maanden want dan werk ik ook voor verschillende kampen in de regio. Niet alleen danskampen, maar ook speel- en zeilkampen.”

“Het is mijn droom om met een van mijn dansteams naar het WK te gaan”

Je hebt een bachelordiploma rechtspraktijk op zak, niet iets wat ik direct aan jou zou linken?

“Inderdaad, het was niet mijn grote droom maar mijn papa wou graag dat ik een ‘echt’ diploma zou behalen. Hij geloofde er niet echt in dat ik met dans en sport mijn boterham kon verdienen. Ik heb ondertussen wel het tegendeel bewezen en daar is mijn papa enkel blij om. Maar het is natuurlijk geen verloren diploma. Dankzij deze opleiding kan ik als zelfstandige mijn eigen boekhouding doen.”

Zit er nog een nieuwe uitdaging in de pipeline?

“Ik leid sinds kort ook een cheerleading team. Het is allemaal nog heel pril we hebben zelfs nog geen officiële naam. Maar het is wel heel tof om te doen. De vraag kwam vanuit Axa Sport Academy. Ik heb audities georganiseerd en heb nu een team van 24 danseressen met ervaring, allemaal 18-plussers. Heel tof om te doen. Het is de bedoeling dat we met het cheerleading team basket-, voetbal- en bokswedstrijden opvrolijken. We hebben net een try-out achter de rug op een boksmatch in Tour & Taxis in Brussel.”

Heb je nog een toekomstdroom?

“Ik heb er zelfs nog twee. Mijn meisjesdroom is om een boek te schrijven. Mijn opa heeft mij altijd aangemoedigd om te schrijven, hij was ook zelf graag creatief bezig op die manier. Het verhaal is er al en ik ben ook al bezig met schrijven, maar de tijd ontbreekt me om het boek af te werken. Maar ik heb geen haast. Het wordt een fantasy-horrorboek.”

“Mijn tweede grote droom is om het wereldkampioenschap te halen met een van mijn dansteams. Met de hiphop adults zijn we al zeven keer Belgisch kampioen geworden, maar om naar het WK te kunnen moet je bij de eerste twintig eindigen op het Europees kampioenschap en dat was de vorige keer niet het geval. Nóg niet het geval, want we blijven streven naar het WK.”