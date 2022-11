KFC Lichtervelde toont drie WK-matchen van Rode Duivels op groot scherm

Dit weekend begint het wereldkampioenschap voetbal. Hoewel het enthousiasme daarvoor tot dusver heel matig is, toont KFC Lichtervelde de groepsfase van de Rode Duivels – drie matchen – op het grote scherm. Ook bij de brandweer kun je wedstrijden volgen.

Johan Vandenbussche, voorzitter van KFC Lichtervelde, vindt het moeilijk om in te schatten hoeveel publiek ze mogen verwachten. “We rekenen erop dat de supporters de matchen in groep willen bekijken. Alles komt wat traag op gang. Er zijn geen gadgets of kortingen voorzien, zoals bij de vorige gelegenheden. Het blijft heel stil rond het WK. Pas sinds deze week begint het allemaal wat te leven in de media.”

“Voor sommige mensen zal de achtergrond van Qatar wel een rol spelen, maar de echte supporters schuiven het sportieve naar voren”, zegt de voorzitter. “Volgens mij is het vooral door de winterperiode en de dagen waarop de matchen worden gespeeld: midden in een werkweek, en één keer pal in de namiddag, wanneer de meeste mensen aan het werk zijn.”

“We rekenen erop dat de supporters de matchen in groep willen bekijken” – Johan Vandenbussche

“Er wordt geen randanimatie of afterparty voorzien”, legt Johan uit. “De supporters zullen zelf voor ambiance moeten zorgen. En de Rode Duivels, natuurlijk, op het veld: als ze goed spelen, zal de sfeer er wel in komen. Het wordt afwachten of het spel de moeite zal zijn om naar te kijken. Er zijn hier en daar wat twijfels te horen over de kwaliteit van de Belgen. Het zal voorts ook wat afhangen van de opkomst of er nog wedstrijden worden vertoond, mochten de Belgen doorgaan. Voorlopig zijn daarvoor geen plannen gemaakt.”

Voor wie geen seconde wil missen van het initiatief van KFC Lichtervelde: op woensdag 23 november om 20 uur OC De Schouw België Canada; op zondag 27 november om 14 uur in de voetbalkantine, Zandstraat, België Marokko; op donderdag 1 december om 16 uur, opnieuw in OC De Schouw, Kroatië België. De ingang is gratis en de deuren gaan open één uur voor de aftrap.

Hapjes

Ook in de brandweerkazerne kan je mee supporteren voor onze Rode Duivels. Davy Van Colen van de vrijwillige brandweer Lichtervelde: “Met elk WK en EK doen we een klein pop-up café; meestal komt er een man of vijftig. We hebben een kok in onze rangen en sinds jaren worden er hapjes en drankjes geserveerd uit het land van de tegenstander. We tonen de matchen van de Belgen, behalve als ze op een werkdag in de namiddag spelen, want dat is niet haalbaar. Dus: op woensdag 23 en zondag 27 november zenden we de match uit, op 1 december niet. Daarna hangt het af van een eventuele kwalificatie.”